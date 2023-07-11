رقابت های کونگ فوی قهرمانی بانوان کشور در سنندج پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کونگ فوی نیمه آزاد قهرمانی و انتخابی تیم ملی بانوان رده سنی بزرگسالان کشور که از روز دوشنبه ۱۹ تیر در شهر سنندج آغاز شده بود عصر امروز با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها با حضور بیش از ۳۰۰ کونگ فوکار دختر در پنج وزن در سالن آزادی شهر سنندج برگزار شد و شرکت کنندگان به مدت دو روز با یکدیگر پیکار کردند.

در پایان این مسابقات و در نتایج بخش تیمی «تهران الف» توانست مقام قهرمانی و کاپ زرین طلا را کسب کند، «اصفهان» دوم شد و کاپ نقره را بالای سر برد و تیم «کرمان» در رده سوم ایستاد.

تیم فارس نیز کاپ اخلاق این دوره از رقابت‌ها را به خانه برد.

تیم کونگ فوی بانوان کردستان در این مسابقات توانست دو عنوان دوم و سومی را برای استان به ارمغان بیاورد.

در نتایج انفرادی وزن ۷۱ کیلوگرم «کیمیا الفتی» بانوی کونگ فوکار کردستانی با ایستادن بر سکوی دوم عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره از آن خود کرد.

همچنین در نتایج انفرادی وزن ۴۸- کیلوگرم نیز «زینب نیلایی» دیگر نماینده استان با کسب عنوان سوم یک نشان برنز را برای تیم کردستان به ارمغان آورد.