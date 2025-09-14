به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کونگ‌فوی قهرمانی کشور و مرحله انتخابی تیم ملی در بخش بانوان، در رده سنی جوانان، طی روزهای پایانی هفته جاری به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها با حضور بیش از ۲۵۰ کونگ‌فوکار از سراسر کشور و در هفت وزن ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۴، ۵۹، ۶۴ و ۶۸ کیلوگرم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان طی دو روز در سالن آزادی سنندج برای کسب عنوان قهرمانی و راهیابی به تیم ملی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

بر اساس اعلام فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی، نفرات برتر این دوره از مسابقات، به نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کونگ‌فوی جوانان دختران ایران جهت حضور در رقابت‌های برون‌مرزی دعوت خواهند شد.

این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ارتقا سطح فنی ورزشکاران و آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.