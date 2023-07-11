سرقت انرژی و تجهیزات چالش فراروی صنعت برق است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بابایی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی و هم افزایی با نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اظهار داشت: در تابستان سال ۱۴۰۰ با توجه به اعمال خاموشی‌ها دوران سختی را سپری کرد و خوشبختانه با برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم تابستان ۱۴۰۱ بدون خاموشی به پایان رسید و این موفقیت در تابستان سال جاری استمرار و از این رو امید و نشاط در جامعه به وجود خواهد آمد.

رئیس هیئت مدیره شرکت سرقت انرژی و تجهیزات صنعت برق؛ عدم امکان واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز احداث شده؛ نیاز به احداث نیروگاه را از مهمترین چالش‌های شرکت دانسته و تاکید کرد در صورتیکه در این خصوص تدابیری اتخاذ نشود این چالش‌ها تشدید خواهد شد.

سید شمس الدین حسینی نماینده مردم شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس آباد نیز افزود: خدا را شاکریم که در حوزه برق رضایتمندی عمومی وجود دارد و اقدامات جهادی شرکت ازجمله مانورهای جهادی و طرح بهارستان موجبات ارتقای رضایتمندی شهروندان شده است.