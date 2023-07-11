به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی پورموسوی بعد از ظهر امروز یکشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای کلان‌شهر اهواز در خصوص پاسخ شهردار به سوالات مطرح شده از سوی خود، اظهار کرد: پاسخ‌ها نشان از آن دارد که در بعضی موضوعات کار انجام شده، برخی کار کمتری صورت گرفته و بعضی دیگر کاری انجام نشده است.

وی با بیان اینکه اهواز مشکلات بسیاری و گرفتاری‌های زیادی دارد، تصریح کرد: اعضای شورای شهر به شدت تحت فشار هستند و ما ناچار به پیگیری برای رفع مشکلات هستیم، البته ممکن است بعضی مسائل مهم با پیگیری‌ها مورد توجه قرار نگیرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای کلان‌شهر اهواز با بیان اینکه علاوه بر سرعت باید انضباط مالی و کاری را هم مد نظر قرار داد، بیان کرد: در این خصوص وظیفه شورا نظارت است؛ در مدت زمانی که طرح سوال صورت گرفته برخی افراد فشار می‌آورند که چرا طرح سوال کرده یا می‌خواهم شهردار را استیضاح کنم؟

پورموسوی اضافه کرد: اگر شورای شهر از ابزار خود استفاده نکند آیا اشخاصی که به این شورا رأی داده‌اند، ما را به این متهم نمی‌کنند که کاری انجام نداده‌ایم و اتفاقی صورت نگرفته است؟

وی، خاصیت زنده بودن شورا را نظارت اعلام و عنوان کرد: اعمال آن به این صورت است که امروز شهردار پاسخگو بوده است؛ البته پاسخ‌ها باید بررسی شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای کلان‌شهر اهواز گفت: یکی از موضوعات مهمی که در بسیاری از این پاسخ‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرد، مصلحت شهر است؛ از آغاز به کار دوره ششم شورا، اولویت‌های شهر از جمله آسفالت، ورودی‌های شهر و دفع آب‌های سطحی تعیین و اعلام شده که این اولویت‌ها باید در یک تا دو سال انجام شوند.

پورموسوی ادامه داد: به منظور تکمیل کارهای نیمه تمام گذشته، شورای شهر طرح‌های جدیدی را برای اهواز پیش بینی نکرد؛ زمانی که یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان به شهرداری اهواز اختصاص یافت، اولویت را تکمیل کارهای نیمه تمام قرار دادیم.

وی با بیان اینکه شورای شهر به نمایندگی از مردم و مسئولان مصلحت شهر را تشخیص می‌دهند، تصریح کرد: این موارد مطرح و تقدیم شده و در این مورد با مدیریت اجرایی شهر اختلاف داریم؛ لذا اگر چیزی مطرح می‌شود در این ُبعد است اما بعضی افراد تصورشان بر این است که کارهای اجرایی شهردار را نمی‌بینم، مگر می‌شود کارها را ندید؟ اگر شخصی منکر کارهای انجام شده باشد، انسان بی انصافی است ولی در خصوص کارهای انجام نشده صحبت و بحث می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای کلان‌شهر اهواز اظهار کرد: نیت مد نظر در طرح سوال از شهردار تقریباً رخ داده است، به طور مثال اخیراً مسئول سازمان سرمایه گذاری منصوب شد ولی به دلیل انجام ندادن بعضی از کارها، ضررهایی به شهر وارد شده است.

پورموسوی گفت: در این دوره قرار بود مردم شیرینی خدمت را بچشند؛ ۲۰ سال پیش شهرداری اهواز ۴۸۰ اتوبوس داشت ولی در حال حاضر با وجود اتوبوس‌هایی که اخیراً خریداری شده تنها حدود ۱۲۰ دستگاه اتوبوس وجود دارد در حالی که اهواز نیازمند یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس است.

وی افزود: برخی از مغازه‌های بازار «مرو» در حال حاضر تنها یک هزار تومان به‌صورت ماهانه بابت کرایه به حساب دادگستری واریز می‌کنند که این نشان از عملکرد منفی دارد زیرا بنا بود مجموعه حقوقی کار را به خوبی تمام کند تا درآمد خوب، حقیقی و عادلانه‌ای نصیب مردم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای کلان‌شهر اهواز بیان کرد: پاسخ‌های شهردار را بررسی کرده و با برخی از افراد مشرف به این مسئله مشورت می‌کنم، همچنین در یک تا دو روز آینده قانع شدن یا نشدن خود را اعلام خواهم کرد.