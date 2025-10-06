پورموسوی: شهردار اهواز به جای تعامل با شورا، انشقاق ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی پورموسوی پیش از ظهر امروز دوشنبه در دویستوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با انتقاد از عملکرد شهردار اهواز اظهار کرد: در ابتدای دوره شورا، موضوع هوشمندسازی شهر مطرح شد و پیگیریهایی صورت گرفت اما تنها در یک منطقه اقداماتی انجام شد.
وی با اشاره به اولویتهای مطرحشده در آغاز فعالیت شورا گفت: آسفالت، ورودیهای شهر و مسائل نیروی انسانی از جمله اولویتهایی بودند که همچنان پابرجا هستند، اما برخی موضوعات جدید نیز مطرح شدهاند.
پورموسوی با انتقاد از نبود سرمایهگذاری در شهر افزود: در چهار سال گذشته، سرمایهگذاری در اهواز تقریباً صفر بوده است چرا شهردار به جای تعامل با کلیت شورا، انشقاق ایجاد کرده و اکنون نیز همین رویه را با نمایندگان دنبال میکند؟
وی با تأکید بر لزوم حفظ وحدت در شورا گفت: تمام اصولگرایان اهواز معتقدند باید وحدت ایجاد شود، شورا حفظ شود و شهردار کنار برود. چرا شهردار به نظر ولی فقیه توجه نمیکند؟ شما با رأی ما به اهواز آمدید.
پور موسوی با بیان اینکه برخی اقدامات شهرداری قابل قبول بوده اما کافی نیست، تصریح کرد: انتظار ما از شهردار بیشتر بود چرا به صحبتهای علمای شهر و اعضای شورا توجه نمیشود؟
عضو شورای اسلامی شهر اهواز در پایان گفت: همه اعضای شورا خواهان حفظ شورا هستند. امیدوارم امروز رأی به بازگشت قدرت به شورا داده شود، نه ادامه مدیریت شهردار؛ ضمن احترام به شهردار، باید تصمیمی قاطع گرفته شود.
