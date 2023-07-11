رئیس جمهور تهران را به مقصد کنیا ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور بامداد چهار شنبه در صدر هیأتی عالی رتبه، با بدرقه رسمی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، به دعوت رسمی رؤسای جمهور سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، تهران را به مقصد کنیا ترک کرد.

در این سفر وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی، وزیر امور خارجه و معاونت علمی و فناوری و جمعی از معاونین وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.

رئیس جمهور پیش از عزیمت به کنیا گفت: «به دعوت رسمی رؤسای سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، این سفر امروز آغاز خواهد شد. روابط ایران و کشورهای آفریقایی در یک دهه اخیر دچار وقفه شده است اما با توجه به ظرفیت‌هایی که در آفریقا وجود دارد با ظرفیت‌هایی که در ایران موجود است، می‌توانیم تبادل ظرفیت داشته باشیم. نگاه جمهوری اسلامی ایران نگاهی هم‌افزاست و ارتباط بین ایران و آفریقا می‌تواند در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در بهترین شکل خود تداوم یابد.»