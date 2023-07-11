  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۰:۵۴

به منظور سفری سه روزه به کشورهای آفریقایی؛

رئیس جمهور تهران را به مقصد کنیا ترک کرد

رئیس جمهور تهران را به مقصد کنیا ترک کرد

رئیس جمهور به دعوت رسمی همتای کنیایی خود و به منظور ارتقای سطح روابط با کشورهای دوست و همسو و در راستای تنوع بخشی به مقاصد صادراتی و ایجاد زمینه‌های همکاری سیاسی و تجاری عازم کنیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور بامداد چهار شنبه در صدر هیأتی عالی رتبه، با بدرقه رسمی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، به دعوت رسمی رؤسای جمهور سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، تهران را به مقصد کنیا ترک کرد.

در این سفر وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی، وزیر امور خارجه و معاونت علمی و فناوری و جمعی از معاونین وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.

رئیس جمهور پیش از عزیمت به کنیا گفت: «به دعوت رسمی رؤسای سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، این سفر امروز آغاز خواهد شد. روابط ایران و کشورهای آفریقایی در یک دهه اخیر دچار وقفه شده است اما با توجه به ظرفیت‌هایی که در آفریقا وجود دارد با ظرفیت‌هایی که در ایران موجود است، می‌توانیم تبادل ظرفیت داشته باشیم. نگاه جمهوری اسلامی ایران نگاهی هم‌افزاست و ارتباط بین ایران و آفریقا می‌تواند در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در بهترین شکل خود تداوم یابد.»

کد مطلب 5834287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها