رونمایی از کتاب آناتومی تطبیقی بر اساس طب ایرانی و مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کتاب آناتومی تطبیقی طب مدرن و طب ایرانی رونمایی شد. این کتاب بر اساس طب سنتی به رشته تحریر آمده و نوشته احسان میرزایی که رئیس اندیشکده پیشرفت و سلامت، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری احیای سبک زندگی اسلامی ایرانیان دبیر انجمن ملی تغذیه سالم شهر تهران است.

نویسنده کتاب «آناتومی تطبیقی» گفت: مبحث آناتومی که در حال حاضر در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، آناتومی مدرن است. برای همین این سوال برای من پیش آمد که جایگاه آناتومی حکیمان ایرانی در دانشگاه‌ها چیست؟ آیا طب سنتی صرفاً براساس یک تجربه است؟ متأسفانه در ذهن مردم اینطور جا افتاده که طب سنتی علمی صرفاً براساس تجربه است اما اینطور نیست. حکیمان ما ما براساس یک سری براهین علمی طب سنتی انجام می‌دادند.

میرزایی خاطرنشان کرد: ایران جزو کشورهای بکر گیاهان دارویی در دنیا است و با توجه به برخورداری از پیشینه غنی و قوی که از یک مکتب درمانی با نام طب سنتی، به صورت تلفیقی در کنار طب مدرن و ظرفیت‌های مختلف درمانی برای ارتقای سطح سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اظهارداشت: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت طب سنتی نسبت به طب مدرن کم عارضه، در دسترس تر و هزینه آن ارزان‌تر است، با وجود اقدامات بسیاری که برای تعریف جایگاه طب سنتی در نظام سلامت کشور انجام شده، هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد.

این متخصص طب سنتی ادامه داد: همچنین براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، طب سنتی مجموعه‌ای از دانش، مهارت، باورها و تجارب بومی در فرهنگ‌های مختلف است. در مناطق جغرافیایی مختلف، روش‌های درمان سنتی متفاوت وجود دارد که در نظریه‌ها و در حیطه درمانی مانند نوع گیاهان دارویی بومی تفاوت دارند.

به گفته میرزایی، در واقع طب سنتی هر کشوری مختص خود آن است و هر چیزی که ما از گذشتگان خود داریم، در قالب طب سنتی ایران تعریف می‌شود. با توجه به سابقه درخشان علمی طب سنتی، تنوع و گستردگی پوشش گیاهان دارویی بستر بسیار خوب و توانمندی برای احیای طب سنتی و طبیعی وجود دارد.

رئیس اندیشکده پیشرفت و سلامت ایرانیان افزود: از آنجایی که مردم کشورمان به صورت سنتی، علاقه‌مند به مصرف گیاهان دارویی و درمان‌های طبیعی هستند، لازم است این طب توسعه علمی با کمک شرکت‌های دانش بنیان داشته باشد و نیازمند تحقیق و توسعه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی مبتنی بر دانش بومی طب ایرانی هستیم.

میرزایی تصریح کرد: با توجه به افزایش بیماری‌های مرتبط با تغذیه ناسالم که زندگی افراد را در معرض خطر قرار داده، باید از داروهای طب سنتی در سبک زندگی سالم بهره برد زیرا امروزه بیماری‌هایی مانند چاقی، سکته قلبی، دیابت در اثر مصرف نادرست مواد غذایی و رو به رشد بوده و یکی از توصیه‌های مهم طب سنتی آن است که با بهره گیری از آن از بروز وگسترش هر چه بیشتر بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری شود.

زیاده روی در مصرف گیاهان ممنوع

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت جایگاه طب سنتی در کشور، امروز مشاهده می‌شود مردم اقدام به تجویز خودسرانه و زیاده روی در مصرف گیاهان در پی بروز هر دردی می‌کنند، در حالیکه این امر اشتباه بوده و می‌تواند عارضه ایجاد کند، مراجعه به متخصص طب سنتی برای درمان بسیار ضروریست.

میرزایی خاطرنشان کرد: به همین خاطر به مردم توصیه می‌کنیم که از تجویز خودسرانه طب سنتی خودداری کنند.

وی درباره انگیزه خود از تدوین کتاب آناتومی تطبیقی گفت: ایجاد انگیزه برای دانشجویان و علاقمندان به طب ایرانی برای شناخت دقیق آناتومی با تلفیق طب ایرانی و مدرن، رسیدن به سلامت جامعه بر اساس ۲ طب ایرانی و طب مدرن، تشویق فعالان عرصه سلامت کشور به آشنایی با طب کشور خود و بهره مندی از نظر حکمای ایرانی و همچنین لزوم تسلط متخصصین و فعالان طب ایرانی به آناتومی مدرن و آناتومی حکمای ایرانی بخشی از این انگیزه‌ها بود.