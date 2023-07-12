آشنایی وزیر ارتباطات پاکستان با کسب و کارهای اینترنتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکتهای نوپا و فعال ایرانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حضور هیأت عالی کشور پاکستان که وزیر دولت پاکستان در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات را در اجلاس اکو همراهی میکنند، به معرفی ظرفیتها و توانمندی خود پرداختند.
صادق افتخار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پاکستان که به منظور شرکت در سومین اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو به تهران سفر کرده است، به دعوت و میزبانی وزارت ارتباطات در نشستی با حضور کسب و کارهای اینترنتی و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات شرکت کرد و با ظرفیتها و توانمندیهای این کسب و کارها آشنا شد.
در این نشست که محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات و میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات نیز حضور داشتند مدیران شرکتها و استارت آپ های فعال در حوزههای تجارت الکترونیک، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت شبکه، حمل و نقل اینترنتی، پیام رسان ها و شبکههای بومی، نرم افزارهای پرداخت و بانکی و شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر، به معرفی فعالیت و ظرفیتهای خود برای همکاری متقابل با شرکتهای پاکستانی پرداختند.
در ادامه این نشست مدیران شرکتهای ایرانی در برخی از زمینهها به امکان صادرات محصولات و در برخی دیگر از حوزههای فناوری اطلاعات به امکان همکاریهای مشترک بین شرکتهای دو کشور اشاره کردند.
بر اساس همین گزارش، در این نشست که با استقبال فعالان بخش خصوصی حوزه ICT همراه بود، رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیتهای شرکتهای ایرانی در حوزههای مختف ICT، زمینه همکاری این شرکتها با شرکتهای پاکستانی را فرصت مناسبی برای همکاریهای مشترک عنوان کرد.
وزیر دولت پاکستان در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بعد از آشنا شدن با ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای فناور ایرانی، از همکاری شرکتهای این دو کشور استقبال کرد.
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