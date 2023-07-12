به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروه‌ها و هنرمندان مختلف در گونه‌های مختلف موسیقی که طی ماه‌های گذشته رونق دوباره‌ای را به فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی ارائه داده‌اند، در ایام باقی مانده به ماه‌های محرم و صفر که اغلب کنسرت‌ها به احترام این روزهای گرامی تعطیل هستند، برنامه‌هایی را در سالن‌ها و تالارهای مختلف برگزار می‌کنند.

براساس برنامه ارائه شده سامانه‌های رسمی فروش بلیت کنسرت‌ها، برنامه و زمان‌بندی کنسرت‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه به شرح زیر اعلام شده است.

* چهارشنبه ۲۱ تیر:

- کنسرت ارکستر سمفونیک رنسانس (نوای ایرانمهر) به رهبری شکیبا حسینی – تالار رودکی – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱

- کنسرت رضا بهرام – سالن شهید آوینی بندرعباس – ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۲

- کنسرت بوشهری گروه آوای موج – مجتمع فرهنگی ۹ دی بوشهر – ساعت ۲۰

- کنسرت فرزاد فرزین – سالن اسپیناس تهران – ساعت‌های ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰

- کنسرت کسری زاهدی – تالار رودکی اصفهان – ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰

- کنسرت بهنام بانی – تالار مریم جزیره کیش – ساعت ۲۳:۵۵

* پنجشنبه ۲۲ تیر

- کنسرت اردشیر کامکار – فرهنگسرای شهروند نجف آباد – ساعت ۱۹:۳۰

- کنسرت بابک جهانبخش – سالن اسپیناس تهران – ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰

- کنسرت رضا بهرام – سالن شهید آوینی بندرعباس – ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۲

- کنسرت ناصر زینلی – تالار رودگی اصفهان – ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰

- کنسرت حامیم – سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران – ساعت‌های ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰

- کنسرت علیرضا طلیسچی – مرکز همایش‌های برج میلاد تهران – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱:۳۰

- کنسرت گرشا رضایی – مجتمع بوعلی همدان – ساعت‌های ۱۹ و ۲۲

- کنسرت سهراب پاکزاد – تالار شهر جزیره کیش – ساعت ۲۳:۵۵

* جمعه ۲۳ تیر:

- کنسرت سه نوازی تار، عود و سازهای کوبه‌ای «رؤیای راه» - تالار رودکی – ساعت ۲۰

- کنسرت گروه «تبوراک» به سرپرستی شیما شاه حسینی – فرهنگسرای ارسباران – ساعت ۲۱

- کنسرت ناصر زینلی – نمایشگاه بین‌المللی تهران – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱:۳۰

- کنسرت آرون افشار – سالن فرهنگ و هنر شهر قدس – ساعت ۲۱

- کنسرت علیرضا طلیسچی – سالن آمفی تئاتر ذوب آهن شاهرود – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱:۳۰

* شنبه ۲۴ تیر:

- کنسرت مجید سالاری – فرهنگسرای نیاوران – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱

- کنسرت ناصر زینلی – نمایشگاه بین‌المللی تهران – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱:۳۰

- کنسرت علیرضا طلیسچی – مرکز همایش‌های برج میلاد تهران – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱:۳۰

- کنسرت بهنام بانی – سالن اسپیناس تهران – ساعت‌های ۱۸ و ۲۱:۳۰

- کنسرت علی یاسینی – تالار زمرد شهر قروه – ساعت ۲۰

* یکشنبه ۲۵ تیر:

- کنسرت موسیقی آذربایجانی ارکستر «آلنام» به رهبری ارکستر وحید علیپور و خوانندگی یاشار احمدی و مجید عصری – تالار وحدت – ساعت ۲۱:۳۰

- کنسرت علی یاسینی – مرکز همایش‌های برج میلاد تهران – ساعت‌های ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰

- کنسرت حامیم – سالن اسپیناس تهران – ساعت‌های ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰

- کنسرت ماکان بند – سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران – ساعت‌های ۱۸ و ۲۲

* دوشنبه ۲۶ تیر:

- کنسرت ارکستر مریوان – سالن اجتماعات آموزش و پرورش مریوان – ساعت ۲۱:۳۰

- کنسرت امید حاجیلی – سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران – ساعت‌های ۱۹:۴۵ و ۲۲:۴۵

- کنسرت ایوان بند – مرکز همایش‌های برج میلاد تهران – ساعت‌های ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰

- کنسرت حامیم – سالن اسپیناس تهران – ساعت‌های ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰