به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروهها و هنرمندان مختلف در گونههای مختلف موسیقی که طی ماههای گذشته رونق دوبارهای را به فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی ارائه دادهاند، در ایام باقی مانده به ماههای محرم و صفر که اغلب کنسرتها به احترام این روزهای گرامی تعطیل هستند، برنامههایی را در سالنها و تالارهای مختلف برگزار میکنند.
براساس برنامه ارائه شده سامانههای رسمی فروش بلیت کنسرتها، برنامه و زمانبندی کنسرتها تا روز سهشنبه ۲۷ تیرماه به شرح زیر اعلام شده است.
* چهارشنبه ۲۱ تیر:
- کنسرت ارکستر سمفونیک رنسانس (نوای ایرانمهر) به رهبری شکیبا حسینی – تالار رودکی – ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت رضا بهرام – سالن شهید آوینی بندرعباس – ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۲
- کنسرت بوشهری گروه آوای موج – مجتمع فرهنگی ۹ دی بوشهر – ساعت ۲۰
- کنسرت فرزاد فرزین – سالن اسپیناس تهران – ساعتهای ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰
- کنسرت کسری زاهدی – تالار رودکی اصفهان – ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
- کنسرت بهنام بانی – تالار مریم جزیره کیش – ساعت ۲۳:۵۵
* پنجشنبه ۲۲ تیر
- کنسرت اردشیر کامکار – فرهنگسرای شهروند نجف آباد – ساعت ۱۹:۳۰
- کنسرت بابک جهانبخش – سالن اسپیناس تهران – ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰
- کنسرت رضا بهرام – سالن شهید آوینی بندرعباس – ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۲
- کنسرت ناصر زینلی – تالار رودگی اصفهان – ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
- کنسرت حامیم – سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران – ساعتهای ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰
- کنسرت علیرضا طلیسچی – مرکز همایشهای برج میلاد تهران – ساعتهای ۱۸ و ۲۱:۳۰
- کنسرت گرشا رضایی – مجتمع بوعلی همدان – ساعتهای ۱۹ و ۲۲
- کنسرت سهراب پاکزاد – تالار شهر جزیره کیش – ساعت ۲۳:۵۵
* جمعه ۲۳ تیر:
- کنسرت سه نوازی تار، عود و سازهای کوبهای «رؤیای راه» - تالار رودکی – ساعت ۲۰
- کنسرت گروه «تبوراک» به سرپرستی شیما شاه حسینی – فرهنگسرای ارسباران – ساعت ۲۱
- کنسرت ناصر زینلی – نمایشگاه بینالمللی تهران – ساعتهای ۱۸ و ۲۱:۳۰
- کنسرت آرون افشار – سالن فرهنگ و هنر شهر قدس – ساعت ۲۱
- کنسرت علیرضا طلیسچی – سالن آمفی تئاتر ذوب آهن شاهرود – ساعتهای ۱۸ و ۲۱:۳۰
* شنبه ۲۴ تیر:
- کنسرت مجید سالاری – فرهنگسرای نیاوران – ساعتهای ۱۸ و ۲۱
- کنسرت ناصر زینلی – نمایشگاه بینالمللی تهران – ساعتهای ۱۸ و ۲۱:۳۰
- کنسرت علیرضا طلیسچی – مرکز همایشهای برج میلاد تهران – ساعتهای ۱۸ و ۲۱:۳۰
- کنسرت بهنام بانی – سالن اسپیناس تهران – ساعتهای ۱۸ و ۲۱:۳۰
- کنسرت علی یاسینی – تالار زمرد شهر قروه – ساعت ۲۰
* یکشنبه ۲۵ تیر:
- کنسرت موسیقی آذربایجانی ارکستر «آلنام» به رهبری ارکستر وحید علیپور و خوانندگی یاشار احمدی و مجید عصری – تالار وحدت – ساعت ۲۱:۳۰
- کنسرت علی یاسینی – مرکز همایشهای برج میلاد تهران – ساعتهای ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰
- کنسرت حامیم – سالن اسپیناس تهران – ساعتهای ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰
- کنسرت ماکان بند – سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران – ساعتهای ۱۸ و ۲۲
* دوشنبه ۲۶ تیر:
- کنسرت ارکستر مریوان – سالن اجتماعات آموزش و پرورش مریوان – ساعت ۲۱:۳۰
- کنسرت امید حاجیلی – سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران – ساعتهای ۱۹:۴۵ و ۲۲:۴۵
- کنسرت ایوان بند – مرکز همایشهای برج میلاد تهران – ساعتهای ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰
- کنسرت حامیم – سالن اسپیناس تهران – ساعتهای ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰
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