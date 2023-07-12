سطح تجارت میان ایران و آفریقا مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کنیا، اظهار داشت: همکاری ایران با قاره آفریقا ریشه تاریخی دارد و ما معتقدیم این روابط می‌تواند میان دو ملت ایران و کنیا روز به روز توسعه یابد.

وی با بیان اینکه آفریقا قاره ظرفیت‌هاست، ادامه داد: ظرفیت‌های بسیاری در این قاره وجود دارد. نگاه ما در جمهوری اسلامی ایران به این قاره نگاه کشورهای دارای استعداد، ظرفیت، نیروهای انسانی با استعداد، ذخایر مادی، معنوی، منابع طبیعی و معدنی است.

رئیس جمهور افزود: نگاه ما به آفریقا و کشور دوست خود کنیا این است که این کشور ظرفیت‌های بسیاری دارد که تبادل ظرفیت‌های میان دو کشور می‌تواند به ارتقای روابط کمک کند.

رئیسی عنوان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، خون شهدا و راهنمایی‌های رهبر فرزانه کشورمان، کشورمان علیرغم وجود همه تحریم‌ها توانسته پیشرفتهای خوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه دست همه دولت‌های آفریقا را به گرمی می‌فشاریم، گفت: امروز باید ایران را، ایران پیشرفته و فناور خطاب کنیم. ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف توانسته تحریم و تهدیدها را پشت سر بگذارد و درعرصه‌های مختلف اقتصادی، علم و فناوری ارتقا یابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما آمادگی داریم تجربیات خود را با کشور و مردم عزیز کنیا به اشتراک بگذاریم، ادامه داد: امروز ما تجربیات بسیاری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علمی و فناوری، مواد پتروشیمی، کشاورزی و شیلات داریم.

وی عنوان کرد: از حوزه‌های همکاری جدی میان ما مسئله سلامت و تجهیزات پزشکی است لذا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می‌توانیم همکاری خوبی داشته باشیم.

رئیس جمهور گفت: معتقدیم که همکاری‌های ما خاص دو کشور نخواهد بود همچنانکه ایران اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیایی مرکزی ارتباط دارد و از سویی کنیا هم با شرق آفریقا ارتباط دارد. بنابراین این ارتباط تنها روابط دو جانبه نیست بلکه زمینه همکاری را با بسیاری از کشورهای آفریقایی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: سطح تجارت میان ایران و آفریقا در سطح مناسبی نیست و هیچکدام از ما راضی به این مقدار از سطح تجاری نیستیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه این سفر که نقطه عطفی در روابط ماست، می‌تواند بازار خوبی برای محصولات ایران در کنیا و شرق آفریقا ایجاد کند، تصریح کرد: در تبادلات و گفتگوهایی که با رئیس جمهور کنیا داشتیم، رؤسای جمهور دو کشور باید زمینه را برای گسترش روابط دو کشور فراهم کند.

رئیسی با اشاره به موضع مشترک دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر، افزود: در این حوزه ما می‌توانیم همکاری داشته باشیم. هیچ مانعی بر سر توسعه روابط نمی‌بینیم. این امر می‌تواند به گسترش و توسعه روابط کمک کند.

وی از استقبال دولت و مردم کنیا قدردانی کرد و با بیان اینکه امیدواریم روابط به سطح قابل قبولی توسعه یابد، تصریح کرد: به زودی می‌توانیم رئیس جمهور کنیا را در تهران میزبانی کنیم و امیدوارم شاهد توسعه روزافزون روابط با کنیا باشیم.

رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم شاهد توسعه بیش از پیش روابط تهران و نایروبی باشیم.