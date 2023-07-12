به زودی خط تولید خودرو ایرانی در کنیا افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، «ویلیام سامویی روتو» رئیس جمهور کنیا در نشست خبری رؤسای جمهور ایران و کنیا در محل کاخ ریاست‌جمهوری، گفت: امضای ۵ سند همکاری و تفاهم میان ایران و کنیا در حوزه‌های مختلف که از جمله ارتباطات، توسعه سرمایه‌گذاری، شیلات و غیره می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

وی افزود: اطلاعات بسیار خوبی در اختیار من قرار گرفته است، مبنی بر اینکه در بخش مکانیک و خودروسازی قرار است ایران یک کارخانه مونتاژ خودروسازی در کنیا افتتاح کند و خودروهای بومی ایرانی در کشور ما تولید شود.

رئیس جمهور کنیا در این نشست خبری خطاب به رئیسی رئیس جمهور کشورمان اظهار داشت: این دیدار فرصت بسیار خوبی است تا مجدداً دوستی میان ملت‌های ایران و کنیا را تجدید کنیم.

گفتنی است، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیس جمهور در اولین مقصد از سفر منطقه‌ای به آفریقا وارد فرودگاه بین‌المللی نایروبی پایتخت کنیا شد و از سوی «آلفرد موتوآ» وزیر خارجه این کشور مورد استقبال قرار گرفت.

سفر رئیس‌جمهور در راستای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، تقویت روابط سیاسی با کشورهای دوست و همسو و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی جمهوری اسلامی ایران، به دعوت رسمی رئیس جمهور کنیا صورت گرفته است.