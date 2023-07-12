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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۸

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

حجاب اسلامی مانع درخشش ورزشکاران نیست

حجاب اسلامی مانع درخشش ورزشکاران نیست

شهرکرد_مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: حجاب مانع درخشش ورزشکاران نیست و حضور مقتدرانه زنان ورزشکار ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی با رعایت حجاب اسلامی خود گویای این امر است.

موعود بنیادی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عرصه‌های بین‌المللی فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی میدان نمایش دین و فرهنگ کشورهای مختلف است و البته حضور زنان در این عرصه می‌تواند گویای بسیاری از ارزش‌های حاکم بر جامعه خود باشد.

وی تصریح کرد: یکی از زیباترین و اثرگذارترین عرصه‌های بین‌المللی، میدان رقابت‌های ورزشی است که زنان محجبه ایرانی توانسته‌اند با حضور مقتدرانه خود در زمینه‌های مختلف ورزشی پیام اقتدار، استقلال و آزادی زنان مسلمان را به جهانیان برسانند.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: ورزشکاران این استان از عفیف‌ترین‌ها در کشور هستند و در وقایع اخیر با کمترین تنش از مشکلات عبور کردند و این نشان‌دهنده اصالت بالای ورزشکاران است.

بنیادی فرد با اشاره به ضرورت حفظ حجاب و عفاف تاکید کرد: حجاب و عفاف فقط مختص بانوان نیست، حجاب چشم، رفتار و گفتار نیز باید توسط همه افراد جامعه اعم از آقایان و بانوان مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: حضور مقتدرانه زنان ورزشکار ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی و با رعایت حجاب اسلامی تأثیر بسیار زیادی در ورزشکاران زن مسلمان دیگر کشورها دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری افزود: در سال گذشته ۹۱۰ مقام کشوری انفرادی، ۱۶ مقام تیمی کشوری و ۱۰ مقام بین‌المللی و برون‌مرزی توسط بانوان ورزشکار این استان کسب شد.

بنیادی‌فرد یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری ۴۵ هزار ورزشکار سازمان‌یافته وجود دارد که ۱۸ هزار نفر از این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 5834465

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