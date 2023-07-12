به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با هشدار به دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور درباره ارسال بمب خوشه‌ای به اوکراین، گفت که واشنگتن «ما را به جنگ جهانی سوم نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند.»

ترامپ در بیانیه‌ای که شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» منتشر کرد، نوشت: جو بایدن باید تلاش کند تا به جنگ خاتمه داده و کشتار و ویرانی هولناک نشات‌گرفته از یک دولت نالایق(دولت بایدن) را متوقف کند.

چهل‌وپنجمین رئیس جمهور آمریکا هم از لحاظ بشردوستانه و هم از حیث راهبردی، استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را مورد انتقاد قرار داد و به این مساله اشاره کرد که مهمات عمل‌نکرده تا مدت‌های مدید پس از پایان جنگ، «مردان، زنان و کودکان بی‌گناه اوکراینی را تا دهه‌ها به کشتن خواهد داد و دچار نقص عضو خواهد کرد.»

ترامپ همچنین به اظهارات بایدن در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان درباره اینکه آمریکا به‌دلیل تمام شدن گلوله‌های ۱۵۵ میلیمتری متعارف، تصمیم به ارسال بمب خوشه‌ای به اوکراین گرفته است، گفت که «اگر این حرف درست باشد، تنها و تنها بر ضروت تنش‌زدایی فوری این جنگ خونین، خطرناک و خارج از کنترل صحه می‌گذارد.»

نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا تاکید کرد: این قطعا بدین معناست که ما نباید آخرین موجودی‌ خود آن هم در برهه‌ای که به گفته جو بایدنِ شیاد، زرادخانه خودمان به این شکل وحشتناک کاهش پیدا کرده است را به اوکراین بدهیم. سیاست «جنگ بی‌پایان» بایدن در اوکراین، «آمریکا را به شدت تضعیف کرده است.»

وی افزود: جو بایدن بی‌جهت و به شکلی خطرناک ما را به سمت جنگ جهانی سوم می‌برد؛ جنگی که کابوسی خارج از تصور خواهد بود؛ به فنا می‌رویم!

ترامپ که در نظرسنجی‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا، همچنان نامزد پیشتاز به شمار می‌رود، متعهد شد تا به محض بازگشت به کاخ سفید پس از انتخابات آتی، «از طریق قدرت به صلح دست یابد.»

کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد که برای اوکراین بمب‌های خوشه‌ای ارسال خواهد کرد. کالین کال، معاون وزیر دفاع واشنگتن گفت این مهمات که بیش از ۱۰۰ کشور جهان آن را ممنوع کرده‌اند، برای غیرنظامیان خطرناک است اما خطری که پیروزی روسیه در جنگ آنها را تهدید می‌کند، به مراتب بیشتر است!

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه دیروز(سه‌شنبه) گفت که اگر هر نوع بمب خوشه‌ای از آمریکا وارد اوکراین شود، ارتش روسیه با سلاح‌هایی مشابه ساخت خود که «به مراتب موثرتر و متنوع‌تر هستند»، پاسخ خواهد داد.