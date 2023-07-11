به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سران بزرگ‌ترین ائتلاف نظامی جهان از امروز در ویلینیوس، پایتخت لیتوانی اجلاس دو روزه خود را آغاز کرده‌اند؛ یکی از دستورات اصلی این نشست، بررسی پیوستن اوکراین به ناتو است.

نشست سران ۳۱ عضو ناتو تا فردا ادامه دارد. مطابق انتظارات، در این اجلاس سیاستمداران عالیرتبه درباره طیف وسیعی از موضوعات و با تاکید بر تداوم کمک نظامی به رژیم کی‌یف و همچنین بررسی الحاق سوئد به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

واکنش روسیه به نشست سران ناتو؛ تمامی اظهارات را به دقت تحلیل می‌کنیم



دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به اجلاس سران ناتو که از امروز(سه‌شنبه) در لیتوانی آغاز شده است، گفت که مسکو این اجلاس را به دقت زیر نظر خواهد داشت.

پسکوف با اشاره به این اجلاس که به مدت دو روز در ویلینیوس، پایتخت لیتوانی در حال برگزاری است، «ماهیت ضدروسی» آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

سخنگوی کرملین دراین‌باره گفت: این اجلاس بدون‌شک، ماهیتی ضدروسی دارد. در این اجلاس به روسیه به چشم یک دشمن و رقیب می‌نگرند و در چنین فضایی، مباحثات انجام خواهد شد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم گفت: مسکو بسته به این که ناتو چقدر سریع و عمیق قلمروهای سوئد و فنلاند را توسعه دهد نتیجه گیری خواهد کرد.

عکس دسته‌جمعی سران ناتو در نشست «ویلنیوس» لیتوانی







لیتوانی: ناتو باید از پیمان اصلی‌اش با روسیه خارج شود

گیتاناس نوسِدا، رئیس جمهور لیتوانی که کشورش امروز و فردا در ویلینیوس، میزبان اجلاس سران ناتو است، اعتقاد دارد که این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا باید از نگرانی‌اش درباره توانمندی هسته‌ای روسیه کاسته و نیروهای خود را به‌جای آنکه چرخشی در مرزهای مسکو مستقر باشند، به طور دائمی در این مناطق مستقر کند.

رئیس جمهور لیتوانی دراین‌باره گفت: باتوجه به اقدام عملی روسیه در استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس، ما سرانجام باید «قانون بنیادین ناتو-روسیه» را مُرده بدانیم.

مقصود نوسدا، پیمان سال ۱۹۹۷ بین ناتو و روسیه است که از جمله بخش‌های آن می‌توان به ممنوعیت اعزام یگان‌های نظامی دئمی در نزدیک قلمرو روسیه، اشاره کرد. مسکو اینطور استدلال کرده است که ناتو از مدت‌ها پیش با استقرار نیروی چرخشی در شرق اروپا و چشم‌پوشی از گلایه‌های روسیه دراین‌باره، روح این پیمان را نقض کرده است.

لیتوانی به‌دنبال میزبانی از ۴ هزار نیروی آلمانی به طور دائمی است. نوسدا مدعی شده است که «قانون بنیادین» همچنان در برخی از پایتخت‌های کشورهای عضو ناتو، تفکرات را «آلوده» کرده و «این ائتلاف را در سردرگمی راهبردی نگه می‌دارد.»

انتقال و استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی از روسیه به بلاروس، اوایل سال جاری اعلام شد و طرفین تاکید کردند که این اقدام به درخواست مینسک صورت گرفته است. این اقدام در حالی با واکنش کشورهای ناتو و غرب روبه‌رو شده که آمریکا دهه‌هاست، تسلیحات هسته‌ای خود را در کشورهای غیرهسته‌ای شامل آلمان، ایتالیا، سوئد و ترکیه نگهداری می‌کند.

مقامات غربی، اقدام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در انتقال این تسلیحات به بلاروس را بخشی از برنامه «اخاذی هسته‌ای پوتین» خوانده و آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مسکو توسعه ناتو به شرق اروپا که در تعارض با وعده‌های ناتو در دهه ۱۹۸۰ و ۹۰ است را تهدیدی بزرگ و جدی علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند.

استولتنبرگ: می‌دانیم اوکراین در ضدحملاتش مشکلات زیادی دارد

ینس استولتبرگ، دبیرکل ناتو نیز در آغاز نشست سران گفت: اطمینان دارم که ما درباره اوکراین تصمیمی مقتدر و متحد خواهیم گرفت. همچنین باور دارم که اعضای ائتلاف باردیگر تاکید خواهند کرد که اوکراین عضو ناتو خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد که کی‌یف باید برای نزدیک‌تر شدن به ناتو، یک بسته سه بخشی دریافت کند. وی با تاکید بر تعهد ناتو به کمک به اوکراین در جنگ با روسیه در جریان ضدحملات به مسکو، مدعی شد که نیروهای اوکراینی به‌رغم مقاومت روسیه در حال پیشروی هستند.

استولتنبرگ درباره تصمیم جنجال‌برانگیز آمریکا برای تامین بمب خوشه‌ای برای اوکراین نیز مدعی شد که کی‌یف قصد دارد از این تسلیحات برای دفاع از قلمرو خودش استفاده کند.

دبیرکل ناتو همچنبن با تاکید بر اینکه کی‌یف در ضدحملاتش علیه مسکو با مشکلات زیادی روبه‌رو است، مدعی شد: هر دو طرف در این جنگ از مهمات خوشه‌ای استفاده کرده‌اند. فرق‌شان در این است که روسیه از این مهمات خوشه‌ای برای حمله به کشور دیگر و اشغال اوکراین استفاده می‌کند و در سوی مقابل، اوکراین برای دفاع از خودش برابر تجاوز روسیه از بمب خوشه‌ای بهره می‌برد.

وی همچنین اضافه کرد که مهمات متعارف ارتش کی‌یف روبه اتمام است و اعضای ناتو هنوز ظرفیت کافی برای پر کردن زرادخانه تسلیحاتی اوکراین را ندارند و به هر طریق ممکن باید به این کشور «محاصره‌شده» کمک کنند.

بایدن: حمله به هر سانتیمتر خاک ناتو، حمله به همه است

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که دیروز پس از توقفی کوتاه در لندن، راهی لیتوانی شد، امروز در لیتوانی و در آستانه این اجلاس گفت که سران ناتو، راه‌های تداوم حمایت از مردم اوکراین را بررسی خواهند کرد. وی همچنین افزود: هرگونه حمله به هر اینچ از قلمرو کشورهای عضو ناتو، حمله به تمام ما است.