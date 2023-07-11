به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع روسیه در واکنش به اعلام خبر تجهیز اوکراین به مهمات خوشه‌ای از سوی واشنگتن با هشدار داد که روسیه نیز بی‌تفاوت نخواهد بود و از سلاح خوشه‌ای مشابه بنا بر ضرورت در جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد.

وبگاه روسیا الیوم شامگاه سه‌شنبه با تأیید این مطلب نوشت: «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در واکنش به ارسال سلاح‌های خوشه‌ای به ارتش اوکراین با هشدار به مقامات آمریکایی گفت: مهمات خوشه‌ای روسی بسیار مؤثرتر از انواع آمریکایی آن و برد آنها گسترده‌تر و متنوع‌تر نیز است. اگر آمریکا مهمات خوشه‌ای به اوکراین بدهد، نیروهای مسلح روسیه مجبور خواهند شد از ابزارهای مشابهی علیه نیروهای مسلح اوکراین استفاده کنند.

این مقام ارشد روس افزود: روسیه برای همه نوع شرایط جنگی، زرادخانه تسلیحاتی متناسب آن از جمله مهمات خوشه‌ای تدارک دیده است و در صورت ضرورت، نیروهای مسلح روسیه بسته به تسلیحات به کارگرفته شده از سوی ارتش اوکراین، در همان سطح، پاسخ مشابه خواهد داد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با مرگبار خواندن این تسلیحات افزود: ارتش روسیه به علت تهدیدات و مخاطراتی که این تسلیحات بر روی سلامت و جان غیرنظامیان دارد، همواره تلاش کرده است از به کارگیری چنین تسلیحاتی در عملیات‌های ویژه خود نیز خودداری کند.

گفتنی است پیشتر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرده بود که به توصیه فرماندهان پنتاگون قصد تجهیز ارتش اوکراین به سلاح‌های خوشه‌ای در مصاف با روسیه را دارد.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند.

از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.