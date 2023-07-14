به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا طرح «اصلاحیه لایحه بودجه دفاع ملی» رد کرد که در صورت تصویب ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین ممنوع می‌شد.

با توجه به نتایج اعلام‌شده، ۲۷۶ نماینده با این طرح مخالفت کردند و ۱۴۷ نماینده در دفاع از تصویب آن رأی دادند.

پیش از این نیز مجلس نمایندگان آمریکا اصلاحیه‌های پیشنهادی تعدادی از قانون‌گذاران به لایحه دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۴ را رد کرد که براساس آنها کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین کاهش می‌یافت یا کلاً متوقف می‌شد.

«ژنرال الکساندر تارناوسکی»، فرمانده عملیات نیروهای مشترک تاوریا دیروز پنج‌شنبه مدعی شد «ما به تازگی آنها (بمب‌های خوشه‌ای) را دریافت کرده‌ایم، هنوز از آنها استفاده نکرده‌ایم، اما آنها می‌توانند وضعیت میدان نبرد را به طور اساسی تغییر دهند.. دشمن هم می‌فهمد که با گرفتن این مهمات، ما برتری خواهیم داشت. دشمن آن قسمت از زمین را که امکان استفاده از آن وجود دارد، رها خواهد کرد.»

پس از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا شنبه گذشته در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» رسماً تأیید کرد که این کشور تصویب کرده که برای نخستین بار تسلیحات مناقشه‌انگیزِ «بمب‌های خوشه‌ای» را در اخیار ارتش اوکراین قرار دهند.

بایدن مدعی شد که این تصمیم، «تصمیمی سخت» برای دولت آمریکا بوده، اما او و کابینه‌اش در نهایت «پس از مشورت با متحدان و همکاران در کنگره» این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند، زیرا «مهمات اوکراینی‌ها در حال اتمام است و در ضدحملات به این نوع تسلیحات نیاز دارند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی از ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین و مشورت بامتحدان خبر می‌دهد که پیش از این «بوریس پیستوریوس» (Boris Pistorius) وزیر دفاع و «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه در گفت‌وگوهایی جداگانه مخالفت برلین با ارسال بمب خوشه ای به اوکراین اعلام کردند.وزیر دفاع آلمان در برن در این خصوص گفت: آلمان مهمات خوشه ای به اوکراین نمی‌ دهد، زیرا این کشور کنوانسیون منع تولید و استفاده از این نوع سلاح را امضاء کرده است.از سوی دیگر، الکساندر شالنبرگ» وزیر امور خارجه اتریش هم هم‌زمان اعلام کرد: اتریش با ارسال مهمات خوشه ای به اوکراین به دلیل تهدید طولانی مدت برای غیرنظامیان مخالف است.