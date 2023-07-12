به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وانگ وِن‌بین، سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به روابط بین این کشور و روسیه، تاکید کرد که پیوند پکن و مسکو فراتر از ائتلاف‌های نظامی و روابط میان کشورهای عضو ناتو و امثال آن است.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: روابط بین روسیه و چین بر پایه و اساس اصولی نظیر عدم رویارویی و همچنین هدف قرار ندادن طرف ثالث استوار است.

وی تاکید کرد: روابط بین دو کشور، از الگوی ائتلاف‌های نظامی-سیاسی دوران جنگ سرد فراتر رفته و الگوی نوینی را برای پیوند بین قدرت‌های بزرگ معرفی کرده است. روابط روسیه و چین اساسا با روابط موجود بین کشورهای ناتو که با تشکیل گروه‌های محدود و رویارویی ائتلافی سروکار دارند، تفاوت دارد.