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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

رئیس جمعیت هلال احمر خوسف خبر داد؛

مرگ هولناک جوان کاشف معدن در خوسف

مرگ هولناک جوان کاشف معدن در خوسف

بیرجند- رئیس جمعیت هلال احمر خوسف از کشف جسد جوان کاوشگر در حوزه معدن توسط امدادگران هلال احمر در کویر خوسف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد ولی زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از مفقودی یک نفر در ۱۹ تیرماه جاری در کویر لوت خوسف خبر داد و افزود: یک گروه زمین شناس دو نفره برای کشف معدن در ۶۰ کیلومتری جنوبی کویر لوت حضور داشته اند.

وی با بیان اینکه شب دوشنبه با مراجعه حضوری، گزارشی مبنی بر گم شدن یکی از گروه مهندسین معدن به هلال احمر اعلام شد، افزود: بعد از دریافت گزارش، تیم های هلال احمر با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی به محل اعزام شده و به گشت زنی پرداختند.

رئیس جمعیت هلال احمر خوسف ادامه داد: متاسفانه بعد از ۲۴ ساعت تلاش ۶ تیم امدادی از شهرستان های بیرجند، خوسف و بشرویه، جسد فرد مفقود شده پیدا شد.

وی بیان کرد: از گردشگران و گروه های اکتشاف خواستاریم در صورت سفر به کویر، موقعیت خود را به هلال احمر و نیروی انتظامی اعلام کنند تا در صورت بروز اینگونه از حوادث، شرایط جست و جو تسهیل شود.

کد مطلب 5834519

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