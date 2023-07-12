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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

اعلام آخرین مهلت ثبت نام درپذیرش بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد

اعلام آخرین مهلت ثبت نام درپذیرش بدون آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد

ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۲۸ تیرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرصت ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا روز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی http://azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

کد مطلب 5834522

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این چندسال فهمیدم که دانشگاه آزاد آخرین مهلت نداره و هروقت مراجعه کنی و پ.ل واریز کنی ثبت نام میشوی

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