به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، از امروز شنبه ۲۵ تیرماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۵ ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.