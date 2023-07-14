شعر شاعر لزوماً گویای احوال زیسته‌ او نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی مجموعه غزل یاد، سروده بشری صاحبی روز چهارشنبه ۲۱ تیر با حضور اسماعیل امینی، فریبا یوسفی، قاسم صرافان و با اجرای موسیقی علیرضا ذوالفنون و شعرخوانی عطیه سادات حجتی، زهرا بشری موحد، فاطمه بیرامی و مائده عابدیان در باغ کتاب تهران برگزار شد.
اسماعیل امینی با اشاره به این نکته که شعر شاعران لزوماً گویای احوال زیستهی شاعر نیست، گفت: انتخاب ردیف در غزلهای یاد بسیار خلاقانه است و شاعر با هوشمندی از ردیف و قافیههای اتفاقی عبور کرده و دست به خلق ترکیبهای جدید زده است. وی همچنین به این نکته اشاره داشت که بیشتر غزلهای یاد مصداقی و ملموس و متکی بر تصاویرند و این از نقاط قوت این مجموعه است.
در ادامه قاسم صرافان نیز با بیان این نکته که از خواندن اشعار کتاب به وجد آمده، گفت: انتخاب آیهی ۳۹ سوره طه «وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی» برای صفحهی نخست این کتاب بسیار هوشمندانه بوده است و در بسیاری از سرودهها با مضامین مطابقت دارد. وی با اشاره به کوتاهی غزلهای این مجموعه که عموماً ۵ تا ۶ بیت دارند، ادامه داد: این سرودهها مصداق این گفتهی سعیدیاند: «کم گوی و گزیده گوی چون در» و کلام امیرمومنان علی (ع) که فرموده: «خیرالکلام قل و دل» را به ذهن متبادر میکند. وی همچنین به زنانه بودن اشعار اشاره کرد و گفت: «با خواندن شعرها مخاطب درمییابد که سراینده این شعرها یک زن است و این از نقاط قوت کار به حساب میآید.
در ادامه فریبا یوسفی دیگر کارشناس این مراسم با اشاره به سابقهی آشنایی ۱۰ ساله خود با بشری صاحبی گفت: از همان ابتدا که وی را در جلسات شعر شهرستان ادب دیدم، مثل امروز جوان و فعال بود و هر روز غزلی تازه برای خواندن داشت. فریبا یوسفی مجموعه غزل یاد را نمونهای موفق برای شعر زنان امروز دانست. و گفت: «کتاب یاد با شعرهایی که شور و اشتیاق ده سوم زندگی شاعرش را در برمیگیرد، انتظاری که من از شعر بشری صاحبی داشتم را برآورده کرده است و مطمئنم در ادامهی مسیر سرایش شعر عاشقانه در دههی چهارم زندگی او، شعرهای او اندیشمندانهتر خواهند شد.
در ادامه زهرا بشری موحد قبل از شعرخوانی، ضمن تبریک به بشری صاحبی، شعرهای مجموعه غزل یاد را سهل ممتنع دانست و گفت: سرودن این شعرها با زبانی روان و به ظاهر ساده، اصلاً کار سادهای نیست و حاصل تجربه و تلاش شاعر است.
در ادامه عطیه سادات حجتی نیز قبل از شعرخوانی اشاره داشت: به لطف خدا افتخار داشتم قبل از انتشار، شعرهای خانم صاحبی را بخوانم و این مجموعه تقریباً یکچهارم اشعار خوب ایشان بود.» وی با بیان اینکه تنها چند نسخه از چاپ اول کتاب باقیمانده اشاره کرد: بشری صاحبی از آن دسته دوستانی است که ذاتاً شاعر است و هربار نامش روی گوشی تلفنم نقش میبندد منتظرم شعر جدیدی از او بشنوم»
همچنین همزمان با اجرای موسیقی ستار استاد ذوالفنون، چند غزل از کتاب یاد توسط سیما سادات تقوی، گوینده رادیو و تلویزیون، دکلمه شد.
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