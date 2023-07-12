روحالله سهرابی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید ثبت پروانه نمایش فیلم «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید نعمتاله در سامانه رسمی سازمان سینمایی، درباره این پروانه توضیح داد: این پروانه نمایش، در واقع همان پروانه نمایشی است که در اسفندماه سال گذشته درباره آن اطلاعرسانی کرده بودیم و مربوط به اکران بینالمللی این فیلم و حضورش در جشنوارههای خارجی است. حالا این پروانه بهصورت رسمی صادر شده است.
وی درباره تأخیر در صدور رسمی این پروانه برای اکران بینالمللی گفت: بالاخره بخشی از این فرآیند مربوط به مباحث اداری میشود و بخشی از آن هم منوط به پیگیری عوامل فیلم است. در مواردی صاحبان آثار هم سر صبر پیگیر کارها میشوند و فوریتی برای رسیدن به نتیجه ندارند تا مجوزها در کارتابل آنها ثبت نهایی شود.
این مدیر سینمایی در پاسخ به اینکه سرانجام اکران داخلی «قاتل و وحشی» چه میشود، ادامه داد: درباره پروانه نمایش داخلی این فیلم میتوانم این توضیح را بدهم که اگر اصرار بر دریافت این پروانه از سوی عوامل باشد، شورای صدور پروانه نمایش باید مجدد فیلم را بازبینی و درباره آن اعلامنظر کنند. شورا نسخه فعلی را دیده و فعلاً نظرشان بر این است که اکران خارجی آن بلامانع است و با اصلاحاتی پروانه نمایش برای آن صادر شد.
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