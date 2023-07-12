به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک سپه براساس گزارش ماهانه اقتصادی شبکه شاپرک، موفق به کسب بیشترین سهم از بازار تراکنشهای شبکه بانکی و نیز کسب رتبه نخست در تعداد تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در خردادماه سال جاری شد.
این بانک با اختصاص ۱۷.۳۷ درصد، بیشترین سهم بازار تعدادی تراکنشهای شبکه بانکی و نیز با کسب ۱۸.۶۱ درصد از کل تعداد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی، در جایگاه نخست قرار گرفت.
براساس این گزارش، بانک سپه با کسب سهم ۱۱.۲۹ درصدی جزو بانکهای برتر با بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار در شبکه پرداخت قرار گرفت و موفق به کسب بیشترین اختلاف مثبت در تعداد تراکنشهای مورد پذیرش شد.
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