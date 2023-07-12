تولد ۱۱۹۱ نوزاد طی سه ماهه نخست امسال در بیمارستان شوشتری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، نغمه جمشیدپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه روزانه نزدیک به ۱۳ تولید در این بیمارستان انجام می‌شود، بیان کرد: از میان تمامی زایمان‌های صورت گرفته در بیمارستان شوشتری شیراز طی سه ماه اول امسال ۶۱۵ مورد به روش طبیعی انجام شده است.

رئیس بیمارستان مادر و کودک شوشتری با اشاره به برگزاری ۹۸۳ کلاس آمادگی مادران در سه ماهه نخست سال، اضافه کرد: کلاس آمادگی مادران در تمام ایام هفته در نوبت کاری صبح برگزار می‌شود که با استقبال مادران همراه بوده است؛ فضای ویژه بلوک زایمان و امکان حضور همسر در هنگام زایمان نیز سبب افزایش رضایت مادران می‌شود.

وی افزود: طی سه ماه گذشته بیش از ۲۶۳ مورد مشاوره تغذیه نیز به مادران باردار استان فارس ارائه شده است.

جمشید پور یادآور شد: در فصل بهار ۱۱۷ مورد مراجعه به مراکز ناباروری شوشتری شیراز صورت گرفته که از بین این افراد ۵۵ گیرنده تخمک، جنین و رحم اجاره‌ای و ۶۲ مورد نیز اهدا کننده بوده‌اند.