آموزش ۱۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد اردبیل تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، میردولت موسوی صبح چهارشنبه در نشست با معاون فرهنگی و مسئول روابط عمومی کمیته امداد استان اردبیل اظهار کرد: مسیر اصلی باید کمک به توانمندسازی خانواده‌های نیازمند باشد تا در ابعاد مختلف بتوان زمینه خودکفایی این خانواده‌ها را با افزایش درآمدها و منابع اقتصادی فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما از ایده‌های جوانان و نوجوانان در تولید فیلم و حضور در دوره‌های آموزشی عکاسی و سایر رشته‌ها حمایت می‌کنیم و بر این باوریم خدمات هنری متنوع می‌تواند زمینه خوداتکایی این خانواده‌ها را در کنار مهارت آموزی های مناسب مهیا کند.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان اردبیل افزود: حتی با شکل گیری کانون فعالیت‌های هنری در قالب عکاسی، فیلمبرداری و … مددجویان آموزش دیده در برنامه‌های مختلف به ویژه عروسی‌ها حاضر شده و با عقد قرارداد میلیونی نسبت به کسب درآمد مناسب اقدام جدی را انجام دهند.

موسوی بیان کرد: انجمن سینمای جوان امسال به ارزش یک میلیارد تومان آماده عقد قرارداد با تولید کنندگان فیلم است تا به ازای تولید فیلم مبالغ مورد نظر اختصاص یافته و از فیلمسازان آماتور اما آموزش دیده حمایت‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: اصلی ترین سیاست انجمن سینمای جوان کشف استعداد از بین جوانان علاقمندی است که تحصیلات دانشگاهی نداشته اما تمایل به حضور در کلاس‌های آموزشی انجمن را دارند.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان اردبیل گفت: در کنار جنبه‌های هنری بهتر است استعداد مددجویان کمیته امداد در مسیر درآمدزایی این حوزه مورد توجه قرار گیرد که قطعاً با پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی می‌توان خرید تجهیزات را انجام داده و این نیروها را بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی روانه بازار کار کرد.

موسوی اظهار کرد: با تخفیف ویژه ای که در پرداخت شهریه اعمال می‌کنیم خدمات آموزشی مطلوبی را به مددجویان تحت پوشش ارائه خواهیم کرد که به راحتی می‌توان تا آخر امسال ۱۰۰ نفر از علاقمندان رشته‌های هنری را از نهاد کمیته امداد جذب کرد.