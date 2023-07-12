۵۰۰ برنامه طی هفته عفاف و حجاب در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهده سادات میرعرب با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب گفت: به مناسبت هفته عفاف و حجاب بیش از ۵۰۰ برنامه در سطح استان گلستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: این برنامهها در قالب برگزاری نشست، کارگاه، اجتماع مدافعان حریم خانواده، غرفه حس خوب، همایش طلایه داران عفاف و حجاب، برپایی خیمههای پرسش و پاسخ، پاتوقهای دخترانه و پیادهروی خانوادگی در سطح استان گلستان برگزار میشود.
مسئول بسیج جامعه زنان گلستان گفت: از دیگر برنامههای هفته عفاف و حجاب میتوان به دیدار دختران جوان و نوجوان با همسران و دختران شهدای مدافع حرم، تجلیل از بانوان محجبه فعال در عرصه عفاف و حجاب، برگزاری نمایشگاه مد و لباس ایرانی و اسلامی، همایش مرواریدی در صدف، عصری با شعر و گردهمایی دختران فاطمی برگزار میشود.
وی از برگزاری مسابقه فرهنگی و هنری «چادر امانت مادرم زهراست» در قالب شعر و دلنوشته در هفته عفاف و حجاب خبر داد و گفت: از دیگر برنامههای هفته عفاف و حجاب میتوان به اعزام گروههای جهادی و برگزاری پویش گوهر فاطمی در سطح استان گلستان اشاره کرد.
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