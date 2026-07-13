علیزاده: ترویج عفاف ضامن امنیت و کرامت خانواده است

فاطمه علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد شهدا با بیان اینکه حجاب و عفاف ستونهای اصلی امنیت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی هستند، اظهار کرد: توسعه فعالیتهای ترویجی در این حوزه، نهتنها به تقویت بنیان خانواده کمک میکند، بلکه زمینهساز بازسازی هویت اصیل فرهنگی در جامعه خواهد بود.
وی با اشاره به رویکرد خلاقانه و متنوع برنامههای امسال، افزود: در راستای هدفمندسازی ترویج عفاف، پویشهایی نظیر عروسک محجبه با هدف شکلدهی ذائقه بصری صحیح در کودکان و نوجوانان طراحی شده است.
علیزاده ادامه داد: همچنین با بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای، مسابقات مجازی و تولید محتوای دیجیتال را برای تعامل مؤثر با نسل جوان در دستور کار داریم تا پیام عفاف را در قالبی مدرن و جذاب منتقل کنیم.
اجتماعات شبانه و تقویت پیوندهای اجتماعی
علیزاده با تأکید بر اینکه برنامهها به نشستهای رسمی محدود نمیشود، تصریح کرد: برگزاری اجتماع بزرگ بانوان همراه با قرعهکشی چادر، پویشهای فرهنگی خیابانی و سایر فعالیتهای تعاملی با مشارکت مردمی، از جمله برنامههای شاخص این هفته است.
وی ایجاد فضاهای صمیمی نظیر «کافه گفتگو» و غرفههای ویژه کودک را از راهکارهای مؤثر در جذب مخاطب دانست و تصریح کرد: هدف نهایی ما، تبدیل عفاف به یک فرهنگ زیسته و همگانی در بستر خانوادههاست.
گسترش فعالیتها در پایگاههای مقاومت
مسئول بسیج جامعه زنان آستانه اشرفیه از اجرای ۴۶ برنامه فرهنگی، آموزشی و سیاسی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: نشستهای جهاد تبیین، کارگاههای آموزشی، برپایی غرفههای مذهبی و فرهنگی، و همچنین پویشهای یادشده، همافزایی گستردهای را در میان پایگاههای مردمی و محلات رقم زده است تا پیام حجاب و عفاف در لایههای مختلف جامعه نهادینه شود.
علیزاده با اشاره به نقش الگوسازی در حفظ هویت فرهنگی، افزود: طراحی و نصب تابلو نوشتههای حاوی تصاویر شخصیتهای موفق و محجبه برای انگیزهبخشی به نوجوانان و جوانان در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین بر نقش رسانه در فرهنگسازی صحیح تأکید کرد و افزود: تهیه گزارشهای مستند و مصاحبههای میدانی در دستور کار قرار گرفته تا با مستندسازی این حرکت بزرگ، روایتهای درست از حجاب را به جامعه ارائه دهیم و از ترویج روایتهای وارونه جلوگیری کنیم.
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