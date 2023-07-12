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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد خبر داد؛

کاشت بیش از ۵ هزار اصله نهال در سطح شهر شهرکرد

کاشت بیش از ۵ هزار اصله نهال در سطح شهر شهرکرد

شهرکرد_ رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از کاشت ۵ هزار و ۳۹۰ اصله نهال در سطح شهر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاشت ۵ هزار و ۳۹۰ اصله نهال در شهرکرد اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ اصله نهال در تپه نورالشهدا منظریه، یک هزار و ۸۰۰ اصله نهال در بلوار امام علی (ع) منظریه، یک هزار اصله نهال در پارک تهلیجان شمالی و ۹۰ اصله درخت در محوطه مسجد امام هادی (ع) منظریه کاشته شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد افزود: تولیدات گل‌های فصلی نهالستان در فصل تابستان و بهار ۵۰۰ هزار نشاء از نوع آهار، اطلسی، جعفری و … است.

وی افزود: همچنین در فصل تابستان و بهار امسال ۱۲ هزار مترمربع از باغچه‌های بلوارها، میادین، رفیوژها، تقاطع‌های هندسی و پارک‌های سطح شهر گلکاری شد.

هاشمی، اعتبار گلکاری و کاشت نهال در این فصل را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 5834638

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