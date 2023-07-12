به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر کسایی صبح امروز چهارشنبه در گردهمایی ۱۰۰ مبلغ دینی از شهرستان‌های آبادان و خرمشهر که به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در آبادان برگزار شد، اظهار کرد: در روزهایی که استکبار جهانی با انواع ترفندها قشر جوان و نوجوان را هدف تبلیغات مسموم قرار داده، وظیفه همه به‌ویژه مبلغان و علمای دین است که پرچم جهاد تبیین را بلند کنند و با شیوه‌های نوین و خلاقانه با هجمه‌های غیراخلاقی و خانمان برانداز مقابله کنند.

مسئول امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان تاکید کرد: یکی از مصادیق قیام امام حسین (ع) احیای دین رسول الله، تبیین واقعیت‌های اسلام ناب محمدی و خنثی سازی توطئه‌های دشمن است، بنابراین در اداره کل تبلیغات اسلامی تصمیم بر آن شد که با الگوپذیری از رفتار و گفتار سیدالشهدا، بیان شیوا، دقیق و شفاف محتوای قیام تاریخ ساز کربلا اولویت کاری مبلغان دینی در ایام محرم باشد.

وی گفت: گفتمان دینی، استقلال و آزادی طلبی انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت عزت خواهی امام حسین (ع) است و ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج و تبیین ارزش‌های الهی و اصیل نظام جمهوری اسلامی است.