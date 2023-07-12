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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

رئیس توسعه حل اختلاف اردبیل:

پرونده اختلاف مالی ۱۰ میلیارد ریالی در اردبیل به صلح ختم شد

پرونده اختلاف مالی ۱۰ میلیارد ریالی در اردبیل به صلح ختم شد

اردبیل- رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل گفت: پرونده اختلاف مالی ۱۰ میلیارد ریالی در اردبیل با وساطت اعضای شعبه ۵ منجر به صلح و سازش شد.

حجت الاسلام سید حسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با وساطت و تلاش اعضای شعبه پنج شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل پرونده ۱۰ میلیارد ریالی به خواست طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع شده بود.

وی با بیان اینکه این پرونده با صلح و سازش و گذشت ۲.۵ میلیارد ریالی از مبلغ کل مختومه شد، گفت: حدوداً یک ماه پیش به درخواست یکی از طرفین پرونده اختلاف مالی ۱۰ میلیارد ریالی به شعبه ۵ شورای حل اختلاف اردبیل ارجاع شده بود.

رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل بیان کرد: این پرونده با میانجی گری و برگزاری چندین جلسه مختومه شد و شاکی پرونده به احترام امام علی (ع) از ۲.۵ میلیارد ریال حق خود گذشت کرد.

حجت الاسلام علوی خاطرنشان کرد: فراگیر شدن فرهنگ صلح و سازش در کنار نهادینه سازی روش‌های جایگزین قضائی در دستور کار توسعه حل اختلاف استان اردبیل است.

کد مطلب 5834657

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