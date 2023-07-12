به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و کنیا، که پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جریان سفر رسمی به این کشور برگزار شد، روابط دو کشور را دارای ریشه‌های عمیق تاریخی دانست و با اشاره به ظرفیت‌های عظیم موجود در ایران و کنیا بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه تعاملات تجاری تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی امروز به یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه‌های مختلف پزشکی، کشاورزی، علم و فناوری و صنعت تبدیل شده است، بر آمادگی ایران برای به اشتراک گذاشتن این تجربیات در قالب مبادلات تجاری و اقتصادی با کنیا تاکید کرد.

رئیسی سطح فعلی تجارت دو کشور را ناکافی و غیرقابل قبول دانست و بر افزایش سطح این همکاری‌ها تا ۱۰ برابر در گام اول تاکید کرد.

آقای «ویلیام روتو» رئیس جمهور کنیا نیز در این نشست، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کنیا را سرآغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور دانست و بر علاقمندی کشورش برای توسعه تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، شیلات و کشاورزی و تجهیزات پزشکی و دارویی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

همچنین در ابتدای این جلسه هیئت‌های عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کنیا به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای گسترش همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین معرفی ظرفیت‌های متنوع ایران و کنیا در حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، تجهیزات پزشکی، صنایع و مصالح ساختمانی و پتروشیمی برای توسعه همکاری پرداختند.

مقامات عالی‌رتبه دو کشور همچنین با استقبال از توسعه و ایجاد خط کشتیرانی میان بنادر جمهوری اسلامی ایران و کنیا راهکارهای مؤثر برای همکاری در این زمینه‌ها را نیز بررسی کردند.

پیش از برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه، رؤسای جمهور دو کشور در نشستی خصوصی دیدار و گفتگو کردند.