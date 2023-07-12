نرخ تورم در زنجان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج امینی روز چهارشنبه با بیان اینکه نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه امسال ۴۸.۵ درصد گزارش شده است، افزود: استان زنجان در این شاخص، بین استان‌های با نرخ تورم پایین جای گرفته است و رتبه ۲۷ را میان استان‌ها دارد.

وی همچنین از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه استان در خردادماه امسال خبر داد و اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در این ماه به ۳۹.۱ درصد رسید، به این معنی که خانوارهای استان به طور میانگین ۳۹.۱ درصد بیشتر از خردادماه سال ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به فرآیند و ساز و کار محاسبه نرخ تورم اشاره کرد و گفت: برای محاسبه نرخ تورم از اطلاعات جمع‌آوری شده تعداد ۴۷۵ قلم کالا و خدمت در قالب ۱۲ گروه اصلی از طریق اجرای طرح‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری، روستایی و اجاره بها استفاده می‌شود.

وی افزود: در استان زنجان در طرح قیمت شهری هر ماه آمارگیران به حدود ۱۵۰۰ کارگاه در ۱۰ نقطه شهری مراجعه و حدود ۵۸۰۰ مظنه قیمت اقلام را ثبت می‌کنند.

امینی ادامه داد: در طرح قیمت روستایی نیز هر ماه به حدود ۲۸۰ کارگاه نمونه از ۲۰ آبادی در سطح استان مراجعه و حدود ۳۳۵۰ مظنه قیمت اقلام ثبت می‌شود، برای طرح اجاره بها نیز ماهانه اطلاعات مبالغ اجاره بهای پرداختی از ۱۲۰ خانوار اجاره‌نشین نمونه از هشت منطقه شهری به صورت حضوری و تلفنی پرسیده و ثبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مرکز آمار ایران مورد بررسی و محاسبه قرار می‌گیرد و در نهایت نرخ تورم استان با توجه به ضریب اهمیت کالاها و خدمات در استان در قالب ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه محاسبه و اعلام می‌شود.