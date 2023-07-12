به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره طنز و رسانه «طنز پهلو» در بخش‌هایی همچون کاریکاتور، شعر طنز و داستان کوتاه طنز، نثر طنز و بخش طنز چندرسانه‌ای، روز جمعه ۲۳ تیر برگزار و از نفرات اول تا سوم تقدیر می‌شود.

این مراسم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اجرای رضا رفیع همراه است.

برنامه یادشده روز جمعه ۲۳ تیر از ساعت ۱۰ صبح در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار می‌شود.

هفتمین جشنواره طنز و رسانه «طنز پهلو» با همکاری معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در حال برگزاری است و عباس حسین‌نژاد دبیری این دوره را به عهده دارد.