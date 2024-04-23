طنز در فضای مجازی با اقتصاد پیوند خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین دوره جشنواره ملی طنز و رسانه «طنز پهلو»، یادمان کیومرث صابری فومنی با حضور عباس حسین نژاد دبیر این رویداد امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در معاونت امور رسانه‌ای و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حسین نژاد در ابتدای این نشست خبری گفت: جشنواره طنز پهلو ۶ دوره به صورت استانی برگزار شده و از دوره گذشته به صورت ملی برگزار می‌شود. سال گذشته در مجموع ۴۶۲ اثر به ما رسید که برخی از مسؤولان استانی آن را بیشتر اعلام کردند، امسال هزار و ۱۲۹ اثر به این رویداد رسیده که در داستان کوتاه طنز ۲۴۴ اثر و در کاریکاتور ۲۲۶ اثر شرکت کردند.

وی افزود: پنج استان بیشتر از بقیه در رویداد مورد اشاره مشارکت داشتند. تهران با ۲۸۹ اثر در رتبه اول و استان‌های اصفهان با ۱۲۵ اثر، فارس ۱۰۱ اثر، قم ۹۵ اثر و خراسان رضوی نیز ۸۴ اثر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. یکی از استان‌ها هم در این رویداد شرکت نکرد.

دبیر طنز پهلو در ادامه سخنان خود گفت: اختتامیه این جشنواره روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در فومن برگزار می‌شود. گل آقا یک طنزپرداز مطبوعاتی تراز در تاریخ رسانه بود، حالا که ایشان اهل فومن است چه بهتر که اختتامیه را در این شهر برگزار کنیم تا در مسیر مرکز زدایی و تقویت مشاهیر استانی تلاش کرده باشیم. برگزاری دو نشست آموزشی رسانه‌ای هم با همکاری حوزه هنری و دفتر طنز در دستور کار قرار دارد.

حسین نژاد در مورد داوران این جشنواره گفت: هر بخش این جشنواره را دو نفر داوری می‌کنند که تلاش کردیم داورها از چهره‌های شناخته شده باشند. علی اکبر قاضی زاده و محسن اربابی از همکاران قدیم مجله گل آقا از داوران ما هستند. من هم به عنوان کسی که در روزهای پایانی این مجله در آنجا بودم در این جشنواره حضور دارم، سعید سلیمانپور و امید مهدی نژاد، رضا ساکی، احمد عربانی و مجید خسروانجم هم از داوران این جشنواره هستند.

وی افزود: ما از همه نویسندگان طنز و کاریکاتوریست دعوت کردیم اگر در رسانه‌های خود اثری منتشر می‌کنند در این رویداد حضور پیدا کنند. طنز رسمی در حال عقب افتادن از طنز غیررسمی است. ما از فعالان فضای مجازی و بلاگری هم دعوت می‌کنیم در این رویداد حضور داشته باشند. ما سعی داریم به طنزپردازانی که در رسانه‌های غیررسمی طنز تولید می‌کنند هم کمک کنیم تا سطح طنزشان را بالا بیاورند.

دبیر طنز پهلو ادامه داد: طنز که تولید و مشتری آن زیاد شده در فضای مجازی با اقتصاد پیوند خورده است؛ این پیوند باعث شده طنز و کمدی در فضای مجازی گسترش پیدا کند. من فکر می‌کنم بیشتر هم می‌شود و ما اگر به عنوان متولی رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور به آن توجه نکنیم در این حوزه متضرر خواهیم شد. به دنبال ارتقای طنز هستیم، چون معتقدیم طنزپرداز مصلح اجتماعی است و تلاش می‌کنیم به این جایگاه برگردند.

حسین نژاد در پایان گفت: موضوع دادن در جشنواره، توجه به موضوعات مختلف است. در این دوره از جشنواره نیز موضوعاتی چون جمعیت در ایران، غزه، انتخابات، ورزش، گرانی و اینترنت وجود دارد، در کنار این موارد موضوع آزاد را هم در نظر داریم. برای برندگان نیز جوایزی بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته شده است. در هر بخش از این رویداد چهار برنده داریم؛ نفرات اول ۱۰ میلیون تومان نفرات دوم ۷ میلیون تومان، نفرات سوم ۵ میلیون تومان و نفرات چهارم (تقدیری) ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند. همچنین تندیسی با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» نیز به برندگان اهدا می‌شود.