«دیو آنه» به آرتیبیشن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی با آثاری از احسان ارجمند، نیلوفر قادرینژاد، حسین مجنی، داور یوسفی، امین بینشپژوه، رضا هدایت، کیومرث هارپا و عباس شهسوار با عنوان «دیو آنه» از روز جمعه ۲۳ تیر تا یکشنبه ۱ مرداد در گالری آرتیبیشن برگزار میشود.
انتخاب این آثار با نگاه به معنای دیو و آنه و در نهایت ترکیب دو واژه رخ داده است.
سجاد باغبانماهر در توضیح این نمایشگاه نوشته است: «دیو فقط یک واژه نیست، دیو نماد مهمی در تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره ایرانی است. ما همواره با دیو درگیریم و با دیوان گلاویز! گاه حتی با دیو همراهی و تعامل میکنیم. دیو بخشی از واقعیت زندگی ما بوده و است. دیو، خدایی است که اهریمن شده است. «زبان، خانه وجود آدمی است». کلمات، مفاهیم را میسازند و مفاهیم به زندگی ما معنا میدهند. تأمل در کلمهها، عمیقترین فهم را از شیوه زیست هر جامعهای آشکار میکند. زبان فارسی سرشار از دیو است. حذف دیو از تاریخ ادبیات و اساطیر ایرانی، تقریباً غیرممکن است و نقصان بزرگی پدید میآورد. چندین ترکیب در ادبیات و فرهنگ عامه از دیو ساخته شده است: دیو وارونهکار؛ دیو سیرت؛ دیو صورت؛ دیو بدسگال؛ دیوباد؛ دیودل و دیو آنه!»
علاقهمندان به تماشای آثار نمایشگاه «دیوآنه» میتوانند هر روز از تاریخ ۲۳ تیر تا ۱ مرداد از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و جمعهها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به همت، خیابان گلنبی غرب، میدان احمدی روشن (کتابی)، خیابان ساسانیپور، کوچه قندی (دریا) پلاک ۶ مراجعه کنند.
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