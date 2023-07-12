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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

«دیو آنه» به آرتیبیشن رسید

«دیو آنه» به آرتیبیشن رسید

نمایشگاه گروهی «دیو آنه» به کیوریتوری سجاد باغبان ماهر روز جمعه ۲۳ تیر در گالری آرتیبیشن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی با آثاری از احسان ارجمند، نیلوفر قادری‌نژاد، حسین مجنی، داور یوسفی، امین بینش‌پژوه، رضا هدایت، کیومرث هارپا و عباس شهسوار با عنوان «دیو آنه» از روز جمعه ۲۳ تیر تا یکشنبه ۱ مرداد در گالری آرتیبیشن برگزار می‌شود.

انتخاب این آثار با نگاه به معنای دیو و آنه و در نهایت ترکیب دو واژه رخ داده است.

سجاد باغبان‌ماهر در توضیح این نمایشگاه نوشته است: «دیو فقط یک واژه نیست، دیو نماد مهمی در تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره ایرانی است. ما همواره با دیو درگیریم و با دیوان گلاویز! گاه حتی با دیو همراهی و تعامل می‌کنیم. دیو بخشی از واقعیت زندگی ما بوده و است. دیو، خدایی است که اهریمن شده است. «زبان، خانه وجود آدمی است». کلمات، مفاهیم را می‌سازند و مفاهیم به زندگی ما معنا می‌دهند. تأمل در کلمه‌ها، عمیق‌ترین فهم را از شیوه زیست هر جامعه‌ای آشکار می‌کند. زبان فارسی سرشار از دیو است. حذف دیو از تاریخ ادبیات و اساطیر ایرانی، تقریباً غیرممکن است و نقصان بزرگی پدید می‌آورد. چندین ترکیب در ادبیات و فرهنگ عامه از دیو ساخته شده است: دیو وارونه‌کار؛ دیو سیرت؛ دیو صورت؛ دیو بدسگال؛ دیوباد؛ دیودل و دیو آنه!»

علاقه‌مندان به تماشای آثار نمایشگاه «دیوآنه» می‌توانند هر روز از تاریخ ۲۳ تیر تا ۱ مرداد از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به همت، خیابان گل‌نبی غرب، میدان احمدی روشن (کتابی)، خیابان ساسانی‌پور، کوچه قندی (دریا) پلاک ۶ مراجعه کنند.

کد مطلب 5834775

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