سرانه باشگاهی بازنشستگان صنعت نفت افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، مستمری و مقرری بازنشستگان صنعت نفت امروز (چهارشنبه ۲۱ تیرماه) به حساب مستمری‌بگیران واریز شد که مبلغ سرانه باشگاهی از ۶۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون تومان رسید.

مبلغ جدید مربوط به ردیف (آیتم) کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد طبق دستورعمل اداره کل تدوین و مقررات وزارت نفت با پرداخت مابه‌التفاوت سه ماه واریز شده است.

متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت برای امسال در حال انجام فرآیندی به‌منظور «تصویب‌خواهی» است و پس از تصویب و ابلاغ در اسرع‌وقت محاسبه آن انجام و همراه با نزدیک‌ترین زمان پرداخت مستمری، واریز آن انجام می‌شود.

براساس این گزارش، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳ هر ماه مستمری و مقرری را پرداخت می‌کند.