کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی از ۱۰۷ شهروند کشور در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد گفت: یکی از شهروندان به این پلیس در مازندران مراجعه و مدعی شد شخصی با وی تماس گرفته و خود را مجری رادیو صبا معرفی کرده و گفته شما برنده ویژه برنامه هستید و پس از چند دقیقه صحبت طولانی با دریافت کدهایی از گوشی بنده حسابم را به سرقت برده است.

وی و افزود: مجرم با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباختگان را متقاعد می‌کرد که جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از طریق پیامک برای وی ارسال شده از پشت تلفن به او اعلام کند، شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب‌های بانکی خود می‌شد.

رئیس پلیس فتا استان مازندران ادامه داد: با اقدامات فنی و تخصصی و جمع‌آوری ادله دیجیتال متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با دستور قضائی در شهرستان ساری دستگیر و به پلیس فتا استان مازندران منتقل شد.

سرهنگ خورشاد تصریح کرد: متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه‌رو شده با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع‌آوری شده لب به سخن گشود و به برداشت غیرمجاز از حساب ۱۰۷ هموطن از سراسر کشور اعتراف کرد.

وی ادامه داد: مبالغ کلاهبرداری شده تا این لحظه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد که متهم کل این مبلغ را به صورت گسترده درحوزه خرید و فروش طلا و سکه داشته است.

رئیس پلیس فتا مازندران ضمن هشدار در خصوص تماس‌هایی با مضمون برنده شده‌اید به کاربران فضای سایبر، گفت: هرگز اطلاعات حساس و مهم خود را از جمله اطلاعات مربوط به حساب و کارت بانکی و کدهای احراز هویت و کدهای ارسالی از طریق پیامک را در اختیار افراد غیر قرار ندهید، زیرا در کلاهبرداری‌های اینترنتی، حفظ اطلاعات شخصی از مهمترین مسئولیت‌های شهروندی می‌باشد و تبعات قانونی هر گونه سوء‌استفاده از اطلاعات هویتی افراد به عهده خود فرد است.