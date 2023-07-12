آغاز فعالیت مجدد بیمارستان زنان و زایمان تأمین اجتماعی کاشان

امیررضا آذرنوش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی چند روزه بیمارستان زنان و زایمان تأمین اجتماعی کاشان اظهار داشت: این بیمارستان به منظور استانداردسازی تأسیسات الکتریکی و برق ساختمان تعطیل شده بود.

وی ابراز داشت: پس از بهسازی و تعویض تابلوهای اصلی برق در حال حاضر این بیمارستان بازگشایی و آماده پذیرش بیماران و خدمت رسانی به بیمه شدگان عزیز و همشهریان محترم می‌باشد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کاشان تصریح کرد: این مرکز با ۸٠ تخت فعال و با حضور پزشکان و پرسنل مجرب و کار آزموده آماده ارائه خدمات متنوع و گسترده از جمله مراقبت‌های دوران بارداری، انجام روش‌های بی دردی و کم دردی زایمان، انجام زایمان در اتاق‌های تک نفره با حضور همراه آموزش دیده و همسر به صورت کاملاً رایگان جهت بیمه شدگان محترم تأمین اجتماعی می‌باشد.

وی ضمن اشاره به افتتاح بخش VIP بستری زایمان در سال گذشته ادامه داد: این بخش دارای ۲۳ تخت با اتاق‌های دو تخته و کلیه امکانات رفاهی و تجهیزات مدرن و پیشرفته قابلیت رقابت با بهترین بیمارستان‌های خصوصی را دارد.

آذرنوش تاکید کرد: کلینیک بوعلی کاشان واقع در خیابان ۲۲ بهمن هم خدمات کاملاً رایگان درمانی و تشخیصی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی می‌دهد که روزانه به تعداد زیادی از همشهریان کاشانی و مراجعه کنندگان از سایر شهرهای همجوار ارائه خدمت می‌کند.