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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

فرماندار الیگودرز:

دریچه‌های سد «رودبار» از ۲۴ تیرماه بازگشایی می‌شود

دریچه‌های سد «رودبار» از ۲۴ تیرماه بازگشایی می‌شود

الیگودرز - فرماندار الیگودرز از بازگشایی دریچه‌های سد «رودبار» از تاریخ ۲۴ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان خسروی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به افزایش تراز آب ذخیره شده در دریاچه سد «رودبار» به‌منظور مدیریت حجم مخزن از روز شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۱۵ روز به‌صورت شبانه از ساعت ۱۹:۳۰ الی پنج صبح دریچه‌های این سد بازگشایی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان سد «رودبار»، سطح آب رودخانه‌های پایین‌دست سد پس از بازگشایی به بیش از یک متر خواهد رسید.

فرماندار الیگودرز، افزود: از همشهریان و ساکنین پایین‌دست سد «رودبار» و عشایر منطقه درخواست می‌شود از نزدیک‌شدن، شناکردن، ماهیگیری، تردد، استقرار و پارک‌کردن خودرو در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها، دریاچه سد رودبار و دیگر تأسیسات آبی و نقاط پرخطر جدا خودداری کنند.

کد مطلب 5834831

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