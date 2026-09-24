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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

آموزش سنتی پاسخگوی نیاز دانشگاه‌ها نیست

آموزش سنتی پاسخگوی نیاز دانشگاه‌ها نیست

نوشهر- معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش عالی گفت: دانشگاه‌ها باید از الگوی سنتی آموزش فاصله گرفته زیرا دیگر پاسخگوی نیازها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم دریایی اظهار کرد: این دانشگاه در حوزه مأموریت‌محوری اقدامات قابل توجهی انجام داده و در بخش مهارت‌محوری نیز آموزش همراه با مهارت را دنبال می‌کند.

وی افزود: دانشگاه‌ها در کنار آموزش و مهارت‌آموزی باید در عرصه پژوهش و فناوری نیز فعال باشند، چرا که تحولات شتابان فناوری دیگر اجازه نمی‌دهد آموزش عالی صرفاً بر شیوه‌های سنتی تکیه کند.

معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: در شرایط کنونی باید از مفهوم «آموزش» به سمت «یادگیری» حرکت کنیم و روش‌هایی مانند آموزش هوشمند و شخصی‌سازی فرایند یادگیری را در دانشگاه‌ها توسعه دهیم.

واحدی با اشاره به تجربه جنگ اخیر و تفاوت سطح برخورداری ایران و طرف مقابل از امکانات و فناوری‌های پیشرفته گفت: با وجود محدودیت‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری پژوهشی و فناوری، توان علمی و تخصصی جوانان کشور و تلاش شبانه‌روزی آنان موجب شد ظرفیت‌های علمی و فناورانه ایران در این عرصه به خوبی نمایان شود.

وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری برخی کشورها در حوزه تحقیق و توسعه افزود: میزان هزینه‌کرد کشورها برای پژوهش و توسعه فناوری با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارد و این مسئله ضرورت توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری را نشان می‌دهد.

معاون آموزشی وزیر علوم تأکید کرد: آنچه در کنار امکانات و سرمایه‌گذاری می‌تواند موجب پیشرفت شود، انگیزه، ایمان، دلبستگی به کشور و تلاش نیروهای متخصص است و این ظرفیت انسانی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

واحدی با اشاره به نقش نیروی دریایی در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: حضور دانشجویان دانشگاه‌های وابسته به نیروی دریایی نشان می‌دهد تربیت نیروی انسانی متخصص برای حوزه‌های راهبردی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خطاب به دانشجویان توصیه کرد: تحصیل، تهذیب و ورزش باید در کنار یکدیگر مورد توجه دانشجویان قرار گیرد و دانشجویان ضمن جدیت در تحصیل، برای تقویت توانمندی‌های فردی و جسمانی خود نیز برنامه داشته باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم درباره وظیفه این وزارتخانه در قبال دانشگاه‌ها گفت: وزارت علوم باید بستر لازم را برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت آموزش‌های جدید، مهارت‌محوری، فناوری و شیوه‌های نوین یادگیری فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به تغییرات پیش‌رو در بازار کار اظهار کرد: بر اساس برخی برآوردهای بین‌المللی، طی سال‌های آینده بخش قابل توجهی از مشاغل موجود تحت تأثیر تحولات فناوری قرار خواهند گرفت و به همین دلیل، در برنامه‌های توانمندسازی استادان و آموزش دانشجویان باید بازنگری جدی صورت گیرد.

واحدی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید خود را با تحولات فناوری و نیازهای جدید جامعه هماهنگ کنند تا دانش‌آموختگان علاوه بر دانش تخصصی، مهارت‌های لازم برای ورود و فعالیت مؤثر در محیط‌های شغلی آینده را نیز کسب کنند.

کد مطلب 6957317

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