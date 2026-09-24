به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم دریایی اظهار کرد: این دانشگاه در حوزه مأموریتمحوری اقدامات قابل توجهی انجام داده و در بخش مهارتمحوری نیز آموزش همراه با مهارت را دنبال میکند.
وی افزود: دانشگاهها در کنار آموزش و مهارتآموزی باید در عرصه پژوهش و فناوری نیز فعال باشند، چرا که تحولات شتابان فناوری دیگر اجازه نمیدهد آموزش عالی صرفاً بر شیوههای سنتی تکیه کند.
معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: در شرایط کنونی باید از مفهوم «آموزش» به سمت «یادگیری» حرکت کنیم و روشهایی مانند آموزش هوشمند و شخصیسازی فرایند یادگیری را در دانشگاهها توسعه دهیم.
واحدی با اشاره به تجربه جنگ اخیر و تفاوت سطح برخورداری ایران و طرف مقابل از امکانات و فناوریهای پیشرفته گفت: با وجود محدودیتهای موجود در حوزه سرمایهگذاری پژوهشی و فناوری، توان علمی و تخصصی جوانان کشور و تلاش شبانهروزی آنان موجب شد ظرفیتهای علمی و فناورانه ایران در این عرصه به خوبی نمایان شود.
وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری برخی کشورها در حوزه تحقیق و توسعه افزود: میزان هزینهکرد کشورها برای پژوهش و توسعه فناوری با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارد و این مسئله ضرورت توجه بیشتر به سرمایهگذاری در حوزه علم و فناوری را نشان میدهد.
معاون آموزشی وزیر علوم تأکید کرد: آنچه در کنار امکانات و سرمایهگذاری میتواند موجب پیشرفت شود، انگیزه، ایمان، دلبستگی به کشور و تلاش نیروهای متخصص است و این ظرفیت انسانی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
واحدی با اشاره به نقش نیروی دریایی در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: حضور دانشجویان دانشگاههای وابسته به نیروی دریایی نشان میدهد تربیت نیروی انسانی متخصص برای حوزههای راهبردی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی خطاب به دانشجویان توصیه کرد: تحصیل، تهذیب و ورزش باید در کنار یکدیگر مورد توجه دانشجویان قرار گیرد و دانشجویان ضمن جدیت در تحصیل، برای تقویت توانمندیهای فردی و جسمانی خود نیز برنامه داشته باشند.
معاون آموزشی وزیر علوم درباره وظیفه این وزارتخانه در قبال دانشگاهها گفت: وزارت علوم باید بستر لازم را برای حرکت دانشگاهها به سمت آموزشهای جدید، مهارتمحوری، فناوری و شیوههای نوین یادگیری فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به تغییرات پیشرو در بازار کار اظهار کرد: بر اساس برخی برآوردهای بینالمللی، طی سالهای آینده بخش قابل توجهی از مشاغل موجود تحت تأثیر تحولات فناوری قرار خواهند گرفت و به همین دلیل، در برنامههای توانمندسازی استادان و آموزش دانشجویان باید بازنگری جدی صورت گیرد.
واحدی خاطرنشان کرد: دانشگاهها باید خود را با تحولات فناوری و نیازهای جدید جامعه هماهنگ کنند تا دانشآموختگان علاوه بر دانش تخصصی، مهارتهای لازم برای ورود و فعالیت مؤثر در محیطهای شغلی آینده را نیز کسب کنند.
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