به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود بهرام پور صبح امروز پنجشنبه در همایش ۶ هزار نفری جانفدایان شهرستان دزفول با بیان اینکه جانفدایان ایران، منتظران و مقدمه سازان ظهور مهدی موعود هستند، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب زیر پای ملت بزرگ ایران له می‌شوند.

وی افزود: مردم راست قامت ایران، امروز جنایتکاران و متجاوزان عالم را به ذلت و خواری کشانده‌اند.

امام جمعه دزفول بیان کرد: مردم بزرگ ایران با شعار و شعور خود بیش از ۲۰۰ شب است که در میدان حضور دارند و با شعار «مرگ‌بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» ایستادگی و مقاومت خود در برابر دشمنان را به اثبات رسانده‌اند.

حجت الاسلام بهرام پور با بیان اینکه نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی، خلیج فارس را به گورستان متجاوزان و جنایتکاران تبدیل می‌کنند، گفت: ملت بزرگ ایران ثابت کرد که سربازان ولایت و دشمنان ظلم، ستم و تباهی هستند و تا اقامه دولت مهدی موعود دست از مقاومت و ایستادگی برنخواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه دشمن آمریکایی درمقابل ملت ایران به استیصال کشیده شده است و راهی برای نجات خود پیدا نمی‌کند، بیان کرد: ملت بزرگ ایران با تاسی از اباعبدالله و شعار «هیات من الذله» در مقابل دشمنان هرگز سرخم نخواهند کرد.