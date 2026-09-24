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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

ملت مبعوث شده ایران کار را تمام خواهد کرد

ملت مبعوث شده ایران کار را تمام خواهد کرد

دزفول- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: ملت مبعوث شده بزرگ ایران کار را تمام خواهد کرد و پوز دشمنان را به خاک ذلت خواهد کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار امیر قمرزاده صبح امروز پنجشنبه در اجتماع ۶ هزار نفری جانفدایان شهرستان دزفول اظهار کرد: جانفدایان انقلاب اسلامی تمام محاسبات دشمن را بر هم زدند و نشان دادند که ملت بزرگ ایران پای آرمان‌های خود تا پای جان ایستاده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب و فرماندهان نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: ملت مبعوث شده بزرگ ایران کار را تمام خواهد کرد و پوز دشمنان را به خاک مذلت خواهد کشید.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول عنوان کرد: ملت بزرگ ایران بیش از ۲۰۰ شب است که در میدان دقاع از ایران، انقلاب و اسلام ایستاده‌اند و اجازه ندادند دشمن به اوهام خام خود دست یابد.

سرهنگ پاسدار قمرزاده تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه حمایت مردم بزرگ کشور در مقابل قدرتمندترین ارتش دنیا با قدرت ایستاده و سیلی محکمی بر وی وارد کرده اند.

کد مطلب 6957318

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