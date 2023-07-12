به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن بررسی کلیات توزیع بودجه سال ۱۴۰۲ در استان، افزود: مدیران باید بخش عمده اعتبارات مورد نیاز خود برای توسعه و اجرای پروژههای مهم را طی رایزنی از وزارتخانه متبوع خود دریافت کنند.
وی با بیان اینکه اعتبارات کلی استان با محدودیتهای موجود، تأثیری در روند پیشرفت پروژهها ندارد، ادامه داد: مدیران دستگاههای خدمات رسان و بخش زیرساختهای استان باید به دنبال اعتبارات ویژه برای ارتقای سرانهها باشند.
عبداللهی گفت: مدیران کل استان متعهد شوند در ارتباط با پروژههای مهم خود جذب اعتبار از وزارتخانههای مربوطه باشند.
وی افزود: میزان تبحر و قدرت رایزنی و گستره ارتباطات مدیران تأثیر بسزایی در تخصیص اعتبارات ویژه دارد.
استاندار البرز گفت: عملکرد مدیران استان بر اساس جذب اعتبارات ویژه، پیشبرد پروژههای مهم و تحول آفرینی در حوزه مسئولیت، ارزیابی میشود.
وی با بیان اینکه مدیران را در دریافت اعتبارات و پیشرفت امور حمایت میکنیم، افزود: مدیران استان باید منافع استان و رضایتمندی مردم را ارجح بدانند و برای این امر از هیچ کوششی دریغ نکنند.
عبداللهی گفت: بهره برداری از ظرفیت مولدسازی اموال و داراییهای دولت برای تکمیل پروژههای نیمه تمام استان یک فرصت مغتنم است که باید به جد مد نظر مدیران قرار گیرد.
وی افزود: شعار سال مهار تورم و رشد تولید است و بر اساس ابلاغ صورت گرفته تمامی مدیران باید نقش خود را بر این مبنا با هدف صیانت از فرمان مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تبیین کنند و برنامههای خود را اعلام کنند.
استاندار البرز گفت: اقدامات و میزان اثربخشی برنامهها رصد و نظارت میشود.
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