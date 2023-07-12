به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به وابستگی کشورهای مختلف دنیا به درآمدهای مالیاتی، گفت: نیازمند شفافیت در فرهنگ‌سازی و اقناع‌سازی مردم برای پرداخت مالیات هستیم.

وی با تأکید بر منتفع شدن مردم از درآمدهای مالیاتی، افزود: برای آگاهی جامعه از اینکه مالیات اخذ شده برای خود مردم است، اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرد.

معتمدیان همچنین با اشاره به اهمیت تعامل و هماهنگی با تولیدکنندگان جهت جلوگیری از آسیب اخذ مالیات به تولید استان، خاطرنشان کرد: ساماندهی پول‌های غیرمولد و مبارزه با پول‌های کثیف و سرگردان، به‌صورت جدی در سطح استان دنبال شود.

استاندار آذربایجان غربی بر شناسایی گلوگاه‌های منابع جدید درآمدی نیز تأکید کرده و افزود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی در سطح استان، هماهنگی لازم با دستگاه‌های نظارتی و متولی انجام شود.

معتمدیان همچنین با بیان اینکه روند صدور کارت‌های پیله‌وری تسهیل شود، تصریح کرد: تدابیر لازم برای تسریع روند صدور کارت‌های پیله‌وری و جلوگیری از سردرگمی مردم در این حوزه اندیشیده شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه با اعلام اینکه در جمع ۵ استان اول کشور در حوزه وصول مالیات هستیم، گفت: در حوزه عوارض ارزش‌افزوده نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشتیم و دریافتی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است.