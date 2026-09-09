برگزاری آخرین اردوی شمشیربازان در ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازان اسلحه سابر که بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در تهران پیگیری تمرینات خود برای بازی های آسیایی شدند، عازم ترکیه می شوند تا پیش از حضور در این بازی ها اردویی یک هفته ای در این کشور داشته باشند.

این اعزام شامگاه چهارشنبه (۱۸ شهریور) انجام می شود، شمشیربازان بعد از یک هفته و در فاصله یک روز مانده به زمان اعزام به ناگویا، به تهران باز می گردند تا در تهران تمرینات شان را دنبال کنند. این اعزام ۲۵ شهریور انجام خواهد شد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، طاها کارگرپور و نیما زاهدی ترکیب ۴ نفره تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر مردان را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند. نجمه سازنچیان هم تنها دختر اعزامی به این بازی ها است که در اردوی ترکیه حضور خواهد داشت.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا ژاپن برگزار می شود.