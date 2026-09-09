  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۴

برگزاری آخرین اردوی شمشیربازان در ترکیه

برگزاری آخرین اردوی شمشیربازان در ترکیه

شمشیربازان اعزامی به بازی‌های آسیایی آخرین مرحله اردوی آماده سازی خود پیش از این بازی‌ها را در ترکیه برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازان اسلحه سابر که بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در تهران پیگیری تمرینات خود برای بازی های آسیایی شدند، عازم ترکیه می شوند تا پیش از حضور در این بازی ها اردویی یک هفته ای در این کشور داشته باشند.

این اعزام شامگاه چهارشنبه (۱۸ شهریور) انجام می شود، شمشیربازان بعد از یک هفته و در فاصله یک روز مانده به زمان اعزام به ناگویا، به تهران باز می گردند تا در تهران تمرینات شان را دنبال کنند. این اعزام ۲۵ شهریور انجام خواهد شد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، طاها کارگرپور و نیما زاهدی ترکیب ۴ نفره تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر مردان را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند. نجمه سازنچیان هم تنها دختر اعزامی به این بازی ها است که در اردوی ترکیه حضور خواهد داشت.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ناگویا ژاپن برگزار می شود.

کد مطلب 6941316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها