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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۳

افزایش قیمت داروها در بیمه سلامت اعمال شد

افزایش قیمت داروها در بیمه سلامت اعمال شد

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، از اعمال افزایش قیمت داروها در سامانه بیمه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزادی گفت: افزایش قیمت داروها از طرف دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت به سازمان‌های بیمه‌گر پایه اعلام می‌شود و آخرین افزایش قیمت نیز در سامانه‌های بیمه سلامت اعمال شده است.

وی درباره اعمال افزایش قیمت داروها در سامانه‌های بیمه سلامت افزود: از ابتدای سال تاکنون چند بار افزایش قیمت دارو وجود داشته که همه این موارد از طرف شورای عالی بیمه سلامت به سازمان‌های بیمه‌گر پایه اعلام می‌شود.

آزادی بیان کرد: افزایش قیمت اخیر داروها نیز بر اساس فهرست اعلام شده، در سامانه‌های بیمه سلامت اعمال شده است.

کد مطلب 6941892
حبیب احسنی پور

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