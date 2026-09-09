افزایش قیمت داروها در بیمه سلامت اعمال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزادی گفت: افزایش قیمت داروها از طرف دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت به سازمانهای بیمهگر پایه اعلام میشود و آخرین افزایش قیمت نیز در سامانههای بیمه سلامت اعمال شده است.
وی درباره اعمال افزایش قیمت داروها در سامانههای بیمه سلامت افزود: از ابتدای سال تاکنون چند بار افزایش قیمت دارو وجود داشته که همه این موارد از طرف شورای عالی بیمه سلامت به سازمانهای بیمهگر پایه اعلام میشود.
آزادی بیان کرد: افزایش قیمت اخیر داروها نیز بر اساس فهرست اعلام شده، در سامانههای بیمه سلامت اعمال شده است.
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