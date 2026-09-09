رشد ۲۹۰ درصدی اعتبارات خراسان جنوبی در ۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی سه شنبه شب در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات استان، اظهار کرد: انتظار داریم تا ۲۵ شهریور هیچ دستگاهی در استان با اعتبار جذب‌نشده باقی نماند و مدیران تا پایان مهلت مقرر برای جذب کامل اعتبارات تلاش کنند.

وی افزود: از مجموع بیش از ۵۹ دستگاه اجرایی، تاکنون ۴۵ دستگاه ۱۰۰ درصد اعتبارات خود را جذب کرده‌اند و ۱۴ دستگاه باقی‌مانده نیز بیش از ۹۵ درصد جذب داشته‌اند که این موضوع جای قدردانی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به روند افزایشی اعتبارات استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات استانی و ملی استان حدود ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ هزار ۷۱۰ میلیارد تومان رسید.

هاشمی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز مجموع اعتبارات استانی و ملی استان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد قابل توجه منابع اختصاص‌یافته به خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به رشد ۱۲۴ درصدی اعتبارات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، گفت: اعتبارات سال ۱۴۰۴ نیز نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹۰ درصد رشد داشته است.

مدیران تا آخرین ریال اعتبارات را جذب کنند

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: مدیران باید برای جذب کامل اعتبارات تا ۲۵ شهریور با جدیت پیگیری کنند و صرفاً به ثبت عدد در سامانه اکتفا نشود، بلکه اعتبارات باید واقعاً در محل خود هزینه شود.

هاشمی افزود: برگشت حتی یک میلیارد تومان از اعتبارات استان، در نگاه افکار عمومی به معنای از دست رفتن منابع است و نباید اجازه دهیم تلاش‌های انجام‌شده با برگشت بخشی از اعتبارات تحت‌الشعاع قرار گیرد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی در فرآیند جذب اعتبارات، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی در سال گذشته همکاری و حمایت خوبی داشتند و این همراهی موجب شد مدیران با اطمینان بیشتری برای جذب منابع اقدام کنند.

خراسان جنوبی در احیای واحدهای راکد رتبه نخست کشور را کسب کرد

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای اقتصادی استان، گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، خراسان جنوبی در حوزه احیای واحدهای راکد رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

هاشمی افزود: این رتبه بر اساس گزارش‌های رسمی و بررسی شاخص‌های واقعی از جمله وضعیت تولید و بیمه واحدها ارزیابی شده و صرفاً بر مبنای گزارش دستگاه‌های اجرایی نیست.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در برخی شاخص‌های اقتصادی نیز جایگاه‌های برتر کشور را کسب کرده است، ادامه داد: کسب این موفقیت‌ها حاصل تلاش مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان است و هیچ فردی به تنهایی نمی‌تواند چنین دستاوردهایی را رقم بزند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به طرح موضوع ظرفیت‌های صادراتی استان در سطح دولت، گفت: مطرح شدن ظرفیت‌های صادراتی خراسان جنوبی در جلسات هیئت دولت، نتیجه پیگیری و کار مستمر مجموعه استان است.

هاشمی تأکید کرد: وقتی تیم مدیریتی استان برای یک هدف مشترک تلاش می‌کند، نتیجه آن در شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای نمایان می‌شود و امروز بخش قابل توجهی از پیشرفت‌های استان حاصل همین همدلی و پیگیری است.

وی در پایان با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان گفت: اتفاقات خوبی در خراسان جنوبی رقم خورده و امیدواریم با ادامه این روند، اقدامات انجام‌شده بیش از گذشته به رضایت مردم منجر شود؛ چراکه مردم استان شایسته بهترین خدمات هستند.