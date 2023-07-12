به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش سادات روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه مصادف با روز مباهله از ساعت ۷ تا ۱۳ برگزار میشود.
یکی از برنامههای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شناسایی افراد مؤثر در سطح جوامع اسلامی و حمایت از آنان بوده است تا عوامل وحدت آفرین به وجود آید و کمکی به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی کند.
در همین راستا بنیاد سادات از ابتدا جز مجموعههایی بود که در حوزه وحدت و تقریب مذاهب فعالیتهای خیلی خوب و مؤثری داشته و این همایش نیز به واسطه همراهی این بنیاد برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام سید رضا تقوی، سردار ضیاالدین حزنی، نماینده سادات اهل سنت کشور و برخی دیگر از دبیران شورای سادات استانها به ارائه نظرات خود میپردازkد.
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