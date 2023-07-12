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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

مدیرکل مدیریت بحران البرز:

افزایش مصرف علت قطعی آب در بسیاری از مناطق البرز است

افزایش مصرف علت قطعی آب در بسیاری از مناطق البرز است

کرج- مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: افزایش مصرف آب به دلیل گرمای شدید در استان باعث شده که بسیاری از مناطق دچار افت شدید فشار و قطعی آب شوند.

مهدی مهرور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش مصرف آب به دلیل گرمای شدید در استان باعث شده که بسیاری از مناطق دچار افت شدید فشار و قطعی آب شوند.

وی بیان کرد: بر این اساس فرمانداران شهرستان‌های استان به عنوان رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان‌ها تمهیدات لازم را برای جلوگیری قطعی آب و برق داشته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر افزایش دما و احتمال بالا رفتن میزان مصرف آب و برق، تمهیدات لازم با هماهنگی فرمانداران شهرستان‌ها و همچنین مدیران شرکت‌های آبفا و توزیع برق طی روزهای گذشته از طریق برگزاری نشست‌های مدیریت بحران انجام شد.

وی اضافه کرد: بنابراین مردم استان البرز در هریک از شهرستان‌های این استان در صورت بروز مشکل در زمینه آب و برق می‌توانند از طریق تماس با فرمانداری مربوطه منطقه خود پیگیر شوند.

مهرور متذکر شد: اکنون بر اساس جلسات مختلفی که برگزارشده برای تأمین آب مناطقی که با قطعی آب مواجه شده‌اند تانکرهای آبرسانی در شهرستان‌های استان البرز در ادارات آبفا پیش‌بینی شده است

کد مطلب 5834867

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      3 0
      پاسخ
      کاش فقط شبها مثلا ۶ ساعت از ۸ شب تا ۲ شب قطع بشه که صرفه جویی بشه. نه که یک شبانه روز آب قطع بشه. واقعا سخته تو این گرما.

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