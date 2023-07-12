افزایش مصرف علت قطعی آب در بسیاری از مناطق البرز است

مهدی مهرور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش مصرف آب به دلیل گرمای شدید در استان باعث شده که بسیاری از مناطق دچار افت شدید فشار و قطعی آب شوند.

وی بیان کرد: بر این اساس فرمانداران شهرستان‌های استان به عنوان رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان‌ها تمهیدات لازم را برای جلوگیری قطعی آب و برق داشته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر افزایش دما و احتمال بالا رفتن میزان مصرف آب و برق، تمهیدات لازم با هماهنگی فرمانداران شهرستان‌ها و همچنین مدیران شرکت‌های آبفا و توزیع برق طی روزهای گذشته از طریق برگزاری نشست‌های مدیریت بحران انجام شد.

وی اضافه کرد: بنابراین مردم استان البرز در هریک از شهرستان‌های این استان در صورت بروز مشکل در زمینه آب و برق می‌توانند از طریق تماس با فرمانداری مربوطه منطقه خود پیگیر شوند.

مهرور متذکر شد: اکنون بر اساس جلسات مختلفی که برگزارشده برای تأمین آب مناطقی که با قطعی آب مواجه شده‌اند تانکرهای آبرسانی در شهرستان‌های استان البرز در ادارات آبفا پیش‌بینی شده است