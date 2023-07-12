به گزارش خبرنگار مهر هادی کاشانی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه اولین جلسه کارگروه خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی اظهار داشت: متأسفانه برای چندمین سال متوالی آفت مگس میوه مدیترانهای در کاشان مشاهده شده که با توجه به سوابق حضور آفت در گذشته، شبکه مراقبت متشکل از مدیریت بحران، جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط در کاشان فعال شده است.
وی ابراز داشت: با توجه به افزایش جمعیت آفت و احتمال بروز خسارت ۱۰۰ درصدی به محصولات باغی از جمله انار، هلو، شلیل، قیسی، انجیر و خرما وجود دارد.
مدیر بحران فرمانداری کاشان تصریح کرد: برای مقابله با این بحران، مقر رشد جهاد کشاورزی با همکاری باغداران، بهرهبرداران و کمک بخشداران، دهیاران، بسیج مردمی و غیره نسبت به مقابله با این آفت اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله موارد مورد بررسی در این جلسه آموزش و اطلاع رسانی به باغداران وغرفه داران میوه و تره بار برای جلوگیری از ورود میوههای آلوده به آفت به شهرستان، تهیه و توزیع اطلاعیهها و بروشورها و نصب بنرهای هشدار در سطح روستاها و توزیع تجهیزات کنترلی توسط جهاد کشاورزی به بهره برداران میباشد.
کاشانی نژاد در خصوص روشهای مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای تاکید کرد: استفاده از تله مسموم، جمع آوری میوههای آلوده، پایش جمعیت آفت و ردیابی آنها، نصب کارتهای زرد به درختان و شخم زدن سطحی از جمله موارد و راهکارهای مبارزه با این آفت است.
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